Sonos Move智能喇叭上手玩　配合Google助理用廣東話挑戰HomePod

美國音響品牌Sonos再戰香港，最新鮮推出Sonos Move室內外兩用喇叭，潮流興智能電器，連喇叭都已發展到可以聲控，Sonos Move推出正好遇上Google Assistant（助理）更新了對應廣東話，真的很合時，要在家中好似IRONMAN用語音點播歌曲已不是夢。

要數Sonos Move的特色一定是對應Google Assistant和Amazon Alexa的語音操作，只不過Amazon Alexa目前在香港還未能使用，但Google Assistant就完全沒問題，而且不論Apple iOS還是Android產品都能連接，只要在同一WiFi環境之內，多個型號的Sonos喇叭及手機平板都能連接在一起使用，如AirPlay2等技術都可以同時操作。除了以手機連接聽歌，Sonos Move幾乎支援所有串流平台如spotify、KKBOX、Apple Music等等，用家只要一句「OK Google」就能聲控點歌，方便某程度已和Apple「Hey Siri」看齊，直接挑戰HomePod也絕不輸蝕。

Sonos Move室內外兩用智能喇叭結合多種新技術正式登陸香港。建議零售價HK$3,899（胡劍威攝）

自動調節音效夠神奇

至於要帶Sonos Move出街玩，用家也可以改為以藍牙連接手機，一個喇叭一部手機便能擁有極佳聽歌享受，這裡想讚一下其獨家技術「Trueplay」和機身的設計。Sonos Move機身極大面積都是擴音器本體，相對一般喇叭只集中在正面不同，其近200度的弧形擴音器明顯能在室外做到更強擴音效果，而其自動調節式Trueplay，可因應環境狀況自行調節音質，保持完美平衡。大家可以看到其頂部有6個收音細孔，以此用作反遣偵測，當本體移動到不同的地方，例如由空曠的環境搬到一個櫃子內，Sonos Move大約在幾秒間就會自動改變播放的音效，以配合環境作出最好的音質，十分好玩又神奇。

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+ 4 + 3 + 2

而作為喇叭最重要的音色方面，Sonos Move只要單隻都能營造出重低音，聽搖滾樂或者EDM等重節奏歌曲都應付得到，不過其本身音底是人聲較前，高音未算非常清脆但中音就十分突出，用來聽流行曲是最適合，可能考慮到用來作戶外開派對之用，對應以上幾種音樂也很合理。

Sonos Move規格資料

．IP56：防雨、防潮、防塵、防污

．單次充電後具備10小時續航力

．待機模式備用時間長達5天

把Sonos Move放置於不同環境中它會自動調整播放音效配合。（胡劍威攝）