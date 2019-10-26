Supreme BLU 限量3G手機水貨抵港　炒價在預期之內？香港用唔到？

Supreme BLU 是 Supreme 首次推出手機產品，令人意外其聯乘的對象並非華為、Samsung 等跨國品牌，而是專門推出入門級機種的 BLU；最潮流的潮牌 Supreme 告訴大家，電話應該是有鍵盤的功能手機並非什麼摺疊屏幕，而先達廣場三禾電氣就搶先有水貨現身，立即看看有幾「潮」！

Supreme 的 fans 望穿抽水，終於等到 Supreme 出手機；不過聯乘對象只是入門級 3G 手機 BLU Zoey 2.4 作為藍本，非常反高潮。不過配上巨型 Supreme 機背 Logo 的 Supreme BLU Burner Phone，仍然搶手。

Supreme BLU 是潮流品牌 Supreme 首次推出手機產品，選擇傳統功能手機可謂潮到反潮流。（Supreme）

雖然 Supreme 以良心價 US$33（約港幣 $259）開賣（可能是考慮到第三世界年輕人的購買能力？），不過這款 BLU Burner Phone 旋即斷貨之外，炒價更達港幣 $1,800 以上水平。先達的三禾電氣最早引入一部黑色的 Supreme BLU Burner 試水溫，賣 $1,880 相信同來貨價差無幾，在預期一定會炒之下，據聞已經有客戶認投。至於會否再引入紅色版本，大家就要問一問老闆了。

Supreme BLU Burner Phone 實機全面睇（按圖放大）

機背大大個 Supreme Logo，肯定是這部 BLU Burner Phone 最值錢的「功能」。（三禾電氣）

順帶一提，作為 Supreme BLU Burner Phone 的原作，Zoey 2.4 支援雙 SIM、3G 連線（但聽聞 850/1900MHz 雙頻香港應該用唔到）、2.4 吋 26 萬色屏幕、VGA 鏡頭而且設有 LED 閃光燈，係咪好潮呢？