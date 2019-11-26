iPhone SE 2明年3月亮相？分析師指iPhone 12 Pro支援5G+6GB RAM

【iPhone SE 2／iPhone 12消息】一直只聞樓梯響的iPhone SE2再有新消息，估計最快明年3月上市。除了iPhone SE2，下一代iPhone（或叫iPhone 12）亦有更多傳聞流出，「彩蛋」不斷。

MacRumors引述英國銀行巴克萊（Barclays）分析師Blayne Curtis表示，iPhone SE2正準備明年2月生產，預計最快明年3月上市。

而iPhone SE2一如傳聞與iPhone 8相似，配備4.7吋熒幕、A13 Bionic處理器，以及內建Touch ID、和3GB記憶體等。

iPhone SE 2 將沿用 iPhone 8（圖）外形設計，4.7 吋屏幕配搭 Touch ID，主打入門級市場。（Apple）

其實著名分析師郭明錤早前已有類似預測，估計iPhone SE2會推出64GB和128GB兩種型號，有銀色、太空灰及紅色3種顏色，其中64GB版本定價399美元（約3123港元），貫徹iPhone SE平價路線。

iPhone SE 2 預計會推出太空灰﹑銀色和紅色（cnet 圖片）

iPhone 12方面，Blayne Curtis走訪蘋果（Apple）供應鏈後表示，iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max內建記憶體可望提升至6GB，比iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max的4GB更高，同時具有3D感應功能，並支援5G。

基本款iPhone 12的內建記憶體則仍是4GB，與iPhone 11相同，也有機會支援5G功能。不過Blayne Curtis無說明新iPhone是否支援sub-6GHz的5G頻譜規格。

（資料圖片）

iPhone 12系列預料一如往常，在明年9月推出。