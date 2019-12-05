李嘉誠基金會用 Google Vision AI 幫手極速完成4萬宗派錢手續

李嘉誠基金會 10 月底開始推出「應急錢」計劃，幫助零售及飲食業中小企渡過時艱，10 億港元的款項在 3 星期內已經完成審批，原來是得到 Google 香港旗下 Google Cloud 的 Vision AI 協助；政府「關愛」計劃年頭話派錢幾乎派到 2020 都未有著落，快啲學學誠哥！

李嘉誠基金會中小企「應急錢」計劃總共處理超過 4 萬 3 千份申請，在短短 3 星期內完成審批，其實是有賴 Google 香港的 Cloud Vision AI 幫忙。而今次李李嘉誠基金會所使用的 Google Cloud Vision AI 技術，其實一般商業機構或者開發者同樣可以購買使用。

李嘉誠先後透過名下李嘉誠基金會，以 Google Cloud Vision AI 協助審批，短時間內向中小企批出總共 10 億的「應急錢」。（梁鵬威攝）

Google 香港更加因為今次事出突然，而且關係到大量香港的中小企，所以特別在短短 3 日內，將 Cloud Vision AI 整合到「應急錢」計劃中。根據負責建立申請網站 www.lksfsme.hk 由生活易行政總裁馬宗傑表示，Google 香港雲端團隊將平常建立同類技術項目需時數週的時間，在短短 3 日內完成，令「應急錢」計劃在 10 月 29 日宣佈起計，申請平台可以在 14 日便成功建立。

Google Cloud Vision AI 可以透過 OCR 技術，辨認圖片中的文字及景物。（Google）

申請今次「應急錢」計劃，商戶需要上載所需文件，包括商業登記證、相關牌照，以及能清晰顯示店舖舖面近照等的圖像檔案；基金會利用 Google Cloud Vision AI 的 OCR（optical character reader） 光學字符識別技術，自動偵測、摘錄及分析圖像檔案中的相關資料，節省了人手辨認文件及作大量資料輸入的時間。而根據 Google 雲端香港主管 Lucy Werner 表示，今次「應急錢」計劃大約 60% 申請都是透過手機或流動裝置提交，Google Vision AI 可以在 5 秒辨認每個圖像檔中的有關文字，平均每宗申請可以在 8 分鐘內完成提交，所以超過 4 萬 3 千宗申請，都可以在 3 星期內完成處理。

一般的商戶，甚至政府機構，購買及使用今次李嘉誠基金會應用的Google Cloud Vision AI，AutoML Vision 可以從雲端獲得圖像分析資訊，代替人手輸入大量文量文件，自然可以大幅減省處理時間。政府下次若果準備再舉行類似「關愛計劃」的大型工程，可以考慮使用新科技提升效率，而並非再將大量的資源投放到地區組織聘用大量人手，事倍功半。