iPhone 12 渲染圖曝光！外形大革新　藏驚人變化

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iPhone 12（暫稱）會否如傳聞中「帶來顯著改變」，要待明年秋季蘋果公司（Apple）發布會才有分曉，但近日有新iPhone原型機渲染圖流出，大家可藉此搶先看iPhone 12嶄新面貌。

重量級爆料達人Benjamin Geskin昨日在twitter，上載一張據稱是新iPhone原型機（內部代號D53）的渲染圖。

與iPhone 11系列相比，iPhone 12機身無「劉海」凹槽，機身邊的靜音鍵開關改成圓形，並調整為上下撥動操控方式，且具備Lightning connector磁吸接點。

Benjamin Geski預計，iPhone 12會有OLED熒幕5.4吋及6.1吋版本，並支援5G；iPhone 12 Pro系列則同樣支援5G及3D相機，其中iPhone 12 Pro配備6.1吋熒幕，iPhone 12 Pro Max則是6.7吋。

Benjamin Geski又推測，iPhone 12 Pro系列熒幕顯示性能，有望提升為電競級別的120Hz刷新率，並使用USB Type-C接口。

另據目前傳聞， iPhone 12 Pro系列機身採用2.5D玻璃背蓋搭配金屬中框新型設計，相機模組添加ToF感測器，但實際如何，還有待蘋果公布。

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