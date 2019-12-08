Escobar Fold 1 史上最平摺屏手機　原來要同大毒梟做生意？

Escobar Fold 1 這部摺 Mon 手機，定價不足 3 千平霸全球，宣傳影片更非常「激烈」，充滿「藝術感」。大家是否跟記者一樣蠢蠢欲動準備下手？且慢，Escobar 聽落點解熟口熟面？原來是大名鼎鼎的哥倫比亞大毒梟 Escobar 家族！

摺 Mon 手機動輒萬元起跳，Escobar Fold 1 卻以 US$349（約港幣 $2,732）超低價頂爛市，原來背後竟然是已故哥倫比亞大毒梟 Pablo Escobar 巴勃羅．艾斯高巴的親弟 Roberto De Jesus Escobar Gaviria 羅拔圖．艾斯高巴（暫譯）名下的公司推出！

Escobar Fold 1 是一台定價僅 US$349 的超平價摺 Mon 手機，不過背後推出的卻是哥倫比亞大毒梟 Escobar 家族。（escobarinc.com）

難怪，Escobar Fold 1 官方網站的多條宣傳影片，全部都不惜工本，請來一大班女 model 為大家全程投入傾力演出！其中一段影片更有「裝入式」傳銷，令觀看者對 PabloEscobar.com 這個網站印象深刻（好吧，若果你專心看手機的話，可能會看漏的）。不過未知 Escobar 家族今次什麼葫蘆賣什麼藥，有關網站暫時仍然在建設中，暫未對外開放。

至於這一台超平摺 Mon 機 Escobar Fold 1，睇真啲其實跟 Royole 搶先全球推出的首台摺 Mon 機 FlexPai 柔派似 9 成，就連 Snapdragon 855 處理器、6GB RAM + 128GB ROM 再配 7.8 吋（1920 x 1440）可摺疊式 AMOLED 屏幕都一模一樣。記者絕對有理由相信，Escobar Fold 1 是 FlexPai 的 OEM 產品。

至於 Escobar Fold 1 的過激宣傳片，請恕記者沒有膽色在這裡刊登，上面 post 出的一條，已經是可以公開觀賞的極限；畢竟記者的上司恐怖程度不亞於哥倫比亞大毒梟，記者寧可被毒梟分屍，也不會冒險 post 一條過激影片而連累工作被 OT。有興趣研究 Escobar Fold 1 及其宣傳影片的朋友，可以到官網睇睇。說實話，港幣 $2,732 買摺 Mon 手機，而且免運費送到香港實在令人心動；大前提是，你夠唔夠膽將信用卡資料連同屋企地址交托大毒梟家族手中？