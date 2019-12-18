新宿EVA Store直擊千元貴價iPhone殼有幾特別？必買限定精品一覽

新世紀福音戰士EVA劇場版最終章，終於鐵定2020年6月上映。同時官方亦在新宿開設最新一間EVANGELION STORE，大量店頭限定精品。近期去東京旅行EVA新世紀fans，又多了一個值得朝聖的地方。

等了又等，《新世紀福音戰士EVA劇場版》最終章終於決定2020年6月正式上映，單單睇早前的Trailer已經非常興奮。最近EVA在新宿開設了東京專門店「EVANGELION STORE SHINJUKU」，跟原來已開設了8年的池袋店同樣專賣大量EVA限定精品模型，EVA fans又多一個朝聖之地。

EVANGELION STORE SHINJUKU剛在12月初才開幕（林勇攝）

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店內最搶眼的不單是一堆角色模型精品，更吸記者眼球的更是過千元的iPhone手機殼（16500日圓（稅入）／約$1200港幣），究竟這近千元的手機殼有什麼「特別矜貴」之處？原來這幾款手機殼，都是由日本專門製作電路板的「MOECO」研製。最特別是其「免電池發光手機殼」，可透過iPhone發出無線電波給LED供電。而且LED燈會因應手機的訊號強度來改變閃爍亮度，訊號越強就會閃得愈亮（這不正是S2機關嗎？無限動力裝置...）。以「聯合國直屬特務機關NERV」主題的EVA機殼，有白、黑及綠色，iPhone 11 Pro／11／XR等新機款式都有齊，的確是吸引...

16500日圓／約1200港幣的iPhone手機殼，有何巴閉？（林勇攝）

FLASH X-WING 電路板iPhone手機殼（↓↓↓點下圖放大↓↓↓）

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除了機殼外，店內還有很多不同EVA精品，衣服、日用品、文具外，還有不少2020年《新世紀福音戰士EVA劇場版》特別限定的精品，fans到場荷包一定會大出血。

店內不同EVA模型（↓↓↓點下圖放大↓↓↓）

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店內還有不多不同EVA日常用品（↓↓↓點下圖放大↓↓↓）

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多款EVA folder絕對是平價手信之選（↓↓↓點下圖放大↓↓↓）

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還有其他EVA精品（↓↓↓點下圖放大↓↓↓）

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提一提，EVANGELION STORE不單可以有「退稅服務」（在IOIO商場內可退10％消費稅）外，更join了「Cashless還元」計畫，利用信用卡或電子錢包（Apple Pay／Android Pay等）消費可獲得5%回贈。