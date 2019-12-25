中國山寨廠推自家「11 Pro」跟足 iPhone 三鏡頭竟是「裝假狗」？

撰文：蔡浩騰
最後更新日期：
多年來，只要一部手機要紅起來的話，很快就會被中國內地的山寨廠照著外型抄一部再推出市場，iPhone 11 系列也不例外。
近日一間叫作 DOOV 朵唯的手機廠就照著 iPhone 11 Pro 的模樣推出了自家的「新版本」，鏡頭「功能」還有驚喜呢。
DOOV 11Pro，還真是有幾分 iPhone 11 Pro 的味道
DOOV 推出的這一部 X11 Pro，單就外型而言的確與 iPhone 11 Pro 十分相似，尤其背面的三鏡頭設計的確與之如出一撤，只不過它的顏色選擇比 Apple 原版更多彩。
不過講到實際功能方面，X11 Pro 的規格表上於鏡頭一列就只有「1600 萬 + 200 萬雙鏡頭」…那剩下一個鏡頭的規格是甚麼呢？
答案是：沒有規格，因為第三個「鏡頭」其實只是裝飾。
DOOV 6s 官方宣傳圖片
你以為三個鏡頭中有一個是假的已經很誇張了嗎？原來 DOOV 先前還做過更瘋狂的事。在早前他們所推出的 DOOV 6s，背面採用「三鏡頭+LED」的設計，拼成正方的「四筒」設計，看上去有點像 Google Pixel 4 系列機種；但原來，在 6s 的三個鏡頭當中，就只有一個是真鏡頭，而另外兩個官方就誠實地表明是「裝飾」用途。
只有一個是真鏡頭，而另外兩個官方就誠實地表明是「裝飾」用途。
觀乎售價，DOOV 出品全部都是千元以下、甚至是 500 人民幣以下，比規格、論成本，根本就難以與一線大廠比擬，可能就因為這樣才想出了「外型先決」的設計方針，瞄準一班想擁有一線旗艦但卻苦無預算的用戶吧？