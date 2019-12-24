2020 奧運投入 AR 新技術、劍擊比賽打到變《刀劍神域》？

近年利用科技提升運動評分準確度與觀賞性的例子越來越多，除了傳統的慢鏡重播之外，還有足球方面的 VAR 等。而在幾毫秒間已經分勝負的劍撃世界，AR 技術似乎就是未來的方向所在。

劍擊這門運動，要求對戰的運動員擁有極快速的運動能力以及反應能力，勝負往往只在幾毫秒間就決定，身為局外人有時連競技雙方幾時得分都不知道，十分影響觀賞性。

故在 2016 年，有日本團隊就開展了名為「劍撃可視化（Fencing Visualized）」的研究項目，並找來日本第一位奧運劍擊銀牌得主太田雄貴合作，意在以 AR 技術展現選手與劍的移動軌跡，讓比賽更容易觀賞。

劍撃可視化最終發現出了名為「劍尖可視化」系統（Points of a sword visualization system）的動態捕捉系統，此系統於第 72 屆全日本劍擊錦標賽正式應用，技術上未能全數做到設想中的效果，不過應用在比賽時，對戰雙方的劍尖依然會常時以紅、綠點在畫面上標示並留有軌跡，擊中時也會有特別的視覺效果：

在日本劍擊錦標賽上使用之後，各界的反應都不俗，劍尖可視化系統下一步預料會在明年的 2020 東京奧運會上的劍撃項目中採用，到時如《刀劍神域》般的鬥技畫面實在令人十分期待。

資料來源：Rhizomatiks、Cool3c