2020 奧運投入 AR 新技術、劍擊比賽打到變《刀劍神域》？

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

近年利用科技提升運動評分準確度與觀賞性的例子越來越多，除了傳統的慢鏡重播之外，還有足球方面的 VAR 等。而在幾毫秒間已經分勝負的劍撃世界，AR 技術似乎就是未來的方向所在。

劍擊這門運動，要求對戰的運動員擁有極快速的運動能力以及反應能力，勝負往往只在幾毫秒間就決定，身為局外人有時連競技雙方幾時得分都不知道，十分影響觀賞性。

故在 2016 年，有日本團隊就開展了名為「劍撃可視化（Fencing Visualized）」的研究項目，並找來日本第一位奧運劍擊銀牌得主太田雄貴合作，意在以 AR 技術展現選手與劍的移動軌跡，讓比賽更容易觀賞。

劍撃可視化最終發現出了名為「劍尖可視化」系統（Points of a sword visualization system）的動態捕捉系統，此系統於第 72 屆全日本劍擊錦標賽正式應用，技術上未能全數做到設想中的效果，不過應用在比賽時，對戰雙方的劍尖依然會常時以紅、綠點在畫面上標示並留有軌跡，擊中時也會有特別的視覺效果：

在日本劍擊錦標賽上使用之後，各界的反應都不俗，劍尖可視化系統下一步預料會在明年的 2020 東京奧運會上的劍撃項目中採用，到時如《刀劍神域》般的鬥技畫面實在令人十分期待。

資料來源：Rhizomatiks、Cool3c

Facebook再洩2.67億用戶私隱！黑客論壇任取　教你4步自保
Apple平安夜聖誕派禮物！24/12至29/12登入App Store日日有驚喜！
聖誕禮物2019 For Him 即日買到 嚴選6件男士Gadgets 一刻愛上
Razer Blade 2019 版本網購激減、最平減＄3600 入手
富士康爆內鬼盜賣iPhone瑕疵零件　加工當正貨　中招iPhone一覽
聖誕驚喜禮物 FOR Her　嚴選6大女神級 Gadgets 禮物
黃之鋒 iPhone XR 遭警方破解？iOS 或硬件漏洞上鎖都能偷資料？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。