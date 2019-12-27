Apple日本2020新年特賣 送最多¥24000禮券 即睇獲取禮品卡詳情

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【Apple Store「Appleからのお年玉」新年活動】聖誕剛過，下星期便到新年。日本蘋果（Apple）率先公布派「利市」，於2020年1月2日推出一日限定新年首賣活動，消費者最多可拿到價值2.4萬日圓（港幣約1708元）禮品卡。

1月1日是元旦日，亦是踏入2020年新氣象的第一天，日本Apple Store將於當日休息，至1月2日才營業，也就是所謂的「新年首賣日」。

日本Apple表示，2020年1月2日會舉行一日限定的新年首賣活動，依照消費者購買的商品，可獲得最多2.4萬日圓禮品卡。

日本Apple暫未透露購買哪款商品才有禮品卡，但日本媒體推測，Apple以下人氣商品都可能納入活動之中：（點小圖放大看）

按照往年做法，新年首賣活動於 1 月 2 日零時起在日本官網上的Apple Store開跑，實體Apple Store則在上午10時起營業。

由於優惠只限一天，如果大家剛好到日本旅遊，或有日本集運地址和在日本付款方式，便不要錯過了！

位於東京丸之內、全日本最大的 Apple Store。（Apple）

App Store聖誕優惠繼續有

日本Apple Store特賣日下星期才開始，不過香港蘋果App Store正在舉行聖誕派「禮物」活動，2019年12月29日（星期日）前每天登入App Store都有優惠，詳情可看以下報道：

Apple平安夜聖誕派禮物！24/12至29/12登入App Store日日有驚喜！

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