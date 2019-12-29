TENGA官方iPhone手機保護殼1月推出　典雅情趣杯外型經典紅白色

【TENGA x iPhone 手機殼】日本成人情趣用品TENGA，近年大玩潮流產品，推Pop-up Store售賣精品、推出變形玩具；2020年初更「進軍」手機界，宣布推出首個官方iPhone保護殼，以TENGA經典紅白間條「歡樂杯」設計包裹及保護手機。用它聽電話時外人看來像隨街把玩情趣用品！

TENGA官方直銷網站日前公布，推出首個品牌自家製、以TENGA經典設計「飛機杯」Deep Throat Cup生產iPhone手機保護殼。Deep Throat Cup之所以經典，是因為DTC的中間收腰設計，除了手握夠穩陣外，杯內的矽膠形狀、內部螺旋紋空間，當用家握緊杯中央「修身」位時頂部排氣令杯內真空包實，以真空包圍更容易繼供更貼服的實在感覺；同是其設計簡約優雅令「飛機杯」不只是成人情趣用品，更是現代流行藝術的經典紅白間配色，也能成為家庭中一個小擺設。

TENGA首次以官方情趣杯Deep Throat Cup設計的iPhone殼將於2020年1月正式推出。【TENGA】

欠今年新機

推出手機殼的廠商都會在iPhone推出前，廠商便會收到新機設計而生產大量貨品。這次推出的TENGA手機學可惜地只有 iPhone 版本，而公開的情報中發現了，官方只推出iPhone XS及XS Max兩款型號（與機身長邊平衡雙鏡頭）更沒有Android的手機，套上保護後機令iPhone本身已升價十倍。TENGA「Deep Throat Cup」 外型 現售4,180日圓（連稅）2020年1月7日於正式推出。

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