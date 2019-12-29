Samsung Galaxy S11／S20 四鏡頭設計流出　發布日期已確定？

每年 2 月，Samsung 都會發表旗下的 S 系列新機，如無意外 2020 亦然。而就因為發表日期迫近，網上有關 Galaxy S 系列新機的傳聞也頻頻流出，從名字到設計、以至新機的發表日期都已經有跡可尋。

首先，在名字方面，有指 Samsung 今年將會放棄延續上年的 S10 推出 S11 系列，而是改用「S20」作為系列統稱，一方面是與 2020 年相對應，另一方面則是防止在 iPhone 12 推出的時使將「S11」比下去。

iPhone 12 預計在 2020 年 9 月上市，Samsung 採用 Galaxy S20 的系列名字，或為了在數字上不要輸蝕

雖然系列名字有變，但 Samsung 照理會繼續上年度的三機策略，如果以新名號作考慮，就應該會是 Galaxy S20+、S20 以及 S20e 了。至於規格配置方面，傳聞 Samsung 將會大幅度在全球版本的 S20 系列上採用 Qualcomm 出品的 Snapdragon 865 處理器（不過香港版向來是 Snapdragon 版本而非歐美的 Exynos 版，故對香港用戶而言影響不大）。

有指 Samsung 會在 S20+、S20 兩部較高階的機種上加入全新的四鏡設計，一直以來的流出都沒有將設計、鏡頭排位講清楚，暫時我們只能從其他消息來源大概了解，而新近就有外媒將所得的消息以 3D 繪圖的形式重現，而且還附有最新版本的鏡頭排列。

有傳在 S11+ 之上將會採用 1.08 億像素的全新 ISOCEL Bright HM1 感光元件，並備有 4800 萬像的 5 倍光學變焦鏡頭，新版本的 3D 繪圖據說是最後版本的鏡頭排列，比此前流出的版本要整齊得多

按照慣例，Samsung 會選擇在 MWC 之前發表 Galaxy S 新作，而今年就先有消息指向 2 月 18 日，到日前又有另一新傳聞指 Samsung 將會將發表日期再提早、於 2 月 11 日就發表 Galaxy S20 系列，究竟哪個日期是真？相信不久之後 Samsung 就會發出正式的傳媒邀請，屆時就自有分曉。

資料來源：PhoneArena、Onleaks