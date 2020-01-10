【CES2020】Dell 概念平板現場試玩　摺屏 Ori 雙屏 Duet

Dell 在 CES 2020 中展出概念平板，使用摺 Mon 技術的 Ori 及使用雙 Mon 設計的 Duet，似乎將會是廠商接下來為筆記型電腦市場帶來的新方向，《宅民黨》專員為大家現場第一手試玩這兩台明日流動辦公室。

Dell 的兩台概念平板電腦，分別為使用摺 Mon 技術的 Ori 及使用雙 Mon 設計的 Duet，設計上與上年 10 月 Microsoft 公布的雙屏幕摺疊式平板電腦 Surface Duo 非常類似。其中 Ori 用上摺疊式屏幕技術，校位設計似乎已經沒有之前出現在 Samsung Fold 上的虛位問題，以概念產品來說，完成度非常之高。

Dell 概念摺 Mon 平板 Ori 全面睇（按圖睇細節）

Dell Ori 使用摺 Mon 設計，屏幕大小在 13 至 15 吋之間。（林勇攝）

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似乎廠商都意識到摺疊屏幕的校位設計是大家最關心的一個環節，在示範當中故意在摺痕位置作出書寫、繪圖等動作，Ori 在使用上未有出現任何問題，理論上應該比屬於實驗性質的 Galaxy Fold 可靠穩定得多。實際使用上，Ori 在摺疊至 90 度狀態時，摺疊位置的光暗顯示明顯跟屏幕其他部分不一樣，不過當打平作為平板時，就沒有這個問題。另外，Ori 暫時只屬概念的關係，機身始終比較厚，期望正式推出時 Dell 可以在更纖薄的機身做到一樣的效果。

↓Dell 概念雙 Mon 平板 Duet 全面睇（點圖睇細節）↓

Dell Duet 使用雙 Mon 設計，跟 Microsoft 早前的 Surface Duo 類似。（林勇攝）

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至於 Dell Duet 則是一款以雙 Mon 設計的摺疊式平板，跟 Microsoft 的 Surface Duo 非常類似，不過一對屏幕更加巨型。跟 Surface Duo 一樣，Dell Duet 可以在下方屏幕上，加上一塊可以「吸」在屏幕上的鍵盤，而且一樣可以在下屏幕上上下移動，令沒有被鍵盤遮蓋的屏幕可以分別作為觸控板，或者令屏幕可以作為上屏幕的延伸去使用。

Dell Ori 的摺疊式屏幕打開後大約 13 至 15 吋大小，而 Duet 的任何一邊屏幕大小均為 13.4 吋，跟現時的 XPS 13 吋系列接近。雖然兩機現時未以 Surface Duo 上的 Windows 10X 運行，不過相信若果正式推出的話，應該會換上有關系統。問題是，這兩台概念產品要真正推出，應該尚有一段不短的時間吧。