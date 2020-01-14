Samsung 摺機續作不叫 Fold 也不叫 Bloom？那真名究竟是…？

數碼生活
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有指 Samsung 將會在 2 月 11 日的 Unpacked 發布會上帶來幾部手機新作，除了 Galaxy S20 系列之外，又會有摺機 Galaxy Fold 的續作，不過就著這部新摺機的命名，坊間就有著不同版本的傳聞。

此部以貝殼形縱向摺疊的 Samsung 新摺機被視為 Fold 的後繼作品，故最早期大家都稱之為 Fold 2，直到上周，一幅據講攝自 Samsung 內部會議的相片，就指出這部新機將會命名為「Galaxy Bloom」：

在圖片中可見大字寫著「Bloom」，有著「開花」之意，的確頗符合 Samsung 新摺機的形象

不過可能「Bloom」字的諧音實在不太好意頭（考慮到 Galaxy Note 系列的黑歷史…），最終 Samsung 的定案似乎就是另一回事。消息一向準確的爆料人 Ice Universe 較早前就於其 Twitter 之上發表了簡單一句：「Galaxy Z Flip」。

在帖文中還加入了 Ice Universe 自制的 Logo

Galaxy Z Flip 的命名其實頗有意思，畢竟它就是一部在「Z 軸進行摺合」的機種；而除了這一層字面意思之外，在新摺機上走全新的命名策略，亦代表 Samsung 方面有意將新摺機與 Fold 系列作區分，預示未來 Samsung 或會以 Fold 之名推出更多類型的摺機。

資料來源：Twitter、The Verge

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