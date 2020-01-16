【大掃除必看】無線直立吸塵機大比併　消委會精選真係最平靚正？

【消委會無線直立式吸塵機測試】下星期就到農曆新年，又是大掃除的時間。所謂工欲善其事必先利其器，消委會講述有關市面20款無線直立式吸塵機測試報告，究竟哪款最高分呢？

今次無線直立式吸塵機測試由多國消費者組織合作進行，樣本於歐洲購買，消委會選取其中20款本地有售的型號發表結果，樣本售價1,398元至6,998元，項目包括吸淨能力、續航力、省電程度、寧靜程度等。以下為用作測試的型號：

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吸淨能力表現

選吸塵機，最重要當然是清潔能力！是次測試評審樣本的吸頭效率，在地板、地氈及手提使用時的吸淨能力，發現地氈上的吸淨能力整體較地板為佳，各樣本評分如下：

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另外，雖然不少樣本設電動吸頭，即是以旋轉長毛刷把塵埃推入吸頭，但這設計於測試中未見優勢。

續航力表現

續航力也是選吸塵機重要一環，否則經常充電便費時失事了。續航力測試量度樣本在沒有放近任何表面吸塵，及以最高吸力操作至電池電量耗盡的時間，結果竟然出乎意料，總分最高的樣本，續航力竟然只有7分鐘，更被評為「未必能符合實際需要」。詳細結果可看下圖：

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「Dyson」就續航力問題反駁，指用戶使用吸塵機時可因應實際需要用不同模式，使用時間最長可達60分鐘。

省電表現

測試量度樣本在充電時及充滿電待機時的耗電量，結果發現整體表現不錯。

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寧靜表現

寧靜程度分別在實驗室量度及由3位試驗人員評審，結果不論是量得噪音或試驗員評審，樣本的整體表現都不理想；於距離機身1.6米外量得的聲壓級由63分貝至77分貝，相等於一般對話或繁忙城市交通的聲浪。

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總評分：

20款樣本中，Dyson 2款無線直立式吸塵機都獲得4星總分，是所有測試樣本中最高，詳情如下：

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2款平靚正之選

無線直立式吸塵機款式眾多，有貴有便宜，消委會於選購指南中，特別介紹了以下兩款售價較低款式，大家購買時不妨考慮一下：