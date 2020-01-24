【旅遊 SIM 攻略】買日本 SIM 要睇前往縣市？鴨寮街達人教路

日本屬於香港人其中一個旅遊熱點，有人每年總要「回鄉」一、兩次，而為了保持連線，預先在香港購買 SIM 卡到當地使用也是不少人的習慣之一。 又到旅遊旺季，準備到日本遊玩的你又預備好上網方案沒有？我們就走訪買 SIM 聖地鴨寮街找專人教路，讓大家按自己需要從幾張熱門旅遊 SIM 中選擇一張最適合自己的。

選購 SIM 卡三大考慮

除了以上三大因素之外，有部份 SIM 卡會需要在插入後設定 APN，因卡種及所用手機而異，尤其在 Android 機上較為普遍，這方面有可能需要在出發前就有一定認知，最好就是在購買 SIM 卡時問清楚店家，或是選擇有售後服務的。

鴨寮街達人推介（日本用、2020 年 1 月）

今次我們就找來鴨寮街經營 SIM 卡銷售多年的蘇菲為我們推介了幾張近期較為抵玩的日本當地用 SIM，三張都是屬於無限用量的；如果最平價的話，只需要＄45 即可以買到一張用到 5 日的 SIM，但當然就會有較少的 FUP（公平使用原則）可用數據：

蘇菲建議，如果有自駕遊的朋友，可以優先考慮覆蓋更廣的 docomo 網絡 SIM 卡，以防在導航時會因斷線而做成不便

查詢：SOV SIM（67333693）