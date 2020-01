Steve Jobs 教主最愛　New Balance 992 特別版復刻

教主 Steve Jobs 喬布斯在 1997 年「回歸」自己創立的 Apple,一改形象每次發布會均以黑色小樽領加牛仔褲示人,從此有關裝扮成為 Steve Jobs 自己的「形象」,亦成為一眾 I.T. 人指定衣著。其實大家沒有留意,教主每次腳上同樣踏著一對灰色 New Balance 992 跑鞋;有關方面更準備跟 Apple 聯乘,復刻教主的經典戰履!

教主 Steve Jobs 是一個著重細節的人,而當他在 1997 年「回朝」,拯救自己一手創立的 Apple 品牌,他選擇以一件貼身黑色小樽領上衣、藍色牛仔褲、金絲眼鏡,再配以一對舒適又沉穩的灰色 New Balance 992 跑鞋,成為了自己以後公開露面的形象,亦奠定了以後各大小「I.T. 狗」的「I.T. Look」;雖然大部分人都忘記了腳下一對 NB 992,以及大家都沒有教主一般的口才。

Steve Jobs 實穿 New Balance 992(按圖睇真啲無呃你)

+ 2

2021 年將會是教主逝世 10 周年,潮鞋界的爆料人@ovrnundr.io就透露 New Balance 可能與 Apple 合作,推出 New Balance 992 復刻版的消息。從流出的圖片可見,這一雙傳聞為 Apple X New Balance 992 “Think Different” 的跑鞋,將會在鞋履上加上復古的 Apple Logo!各位教徒,請細心靜候更多關於 Apple X New Balance 992 “Think Different” 的消息流出。