Steve Jobs 教主最愛　New Balance 992 特別版復刻

教主 Steve Jobs 喬布斯在 1997 年「回歸」自己創立的 Apple，一改形象每次發布會均以黑色小樽領加牛仔褲示人，從此有關裝扮成為 Steve Jobs 自己的「形象」，亦成為一眾 I.T. 人指定衣著。其實大家沒有留意，教主每次腳上同樣踏著一對灰色 New Balance 992 跑鞋；有關方面更準備跟 Apple 聯乘，復刻教主的經典戰履！

教主 Steve Jobs 是一個著重細節的人，而當他在 1997 年「回朝」，拯救自己一手創立的 Apple 品牌，他選擇以一件貼身黑色小樽領上衣、藍色牛仔褲、金絲眼鏡，再配以一對舒適又沉穩的灰色 New Balance 992 跑鞋，成為了自己以後公開露面的形象，亦奠定了以後各大小「I.T. 狗」的「I.T. Look」；雖然大部分人都忘記了腳下一對 NB 992，以及大家都沒有教主一般的口才。

Steve Jobs 實穿 New Balance 992（按圖睇真啲無呃你）

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2021 年將會是教主逝世 10 周年，潮鞋界的爆料人＠ovrnundr.io就透露 New Balance 可能與 Apple 合作，推出 New Balance 992 復刻版的消息。從流出的圖片可見，這一雙傳聞為 Apple X New Balance 992 “Think Different” 的跑鞋，將會在鞋履上加上復古的 Apple Logo！各位教徒，請細心靜候更多關於 Apple X New Balance 992 “Think Different” 的消息流出。