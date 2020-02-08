WhatsApp 桌面版大漏洞！遠端偷電腦資料　教你點避免駭客入侵

WhatsApp 桌面版存在可以被駭客入侵的漏洞，資訊安全機構 perimeter x 的研究員 Gal Weizman 發現，利用 Chromium 網頁編寫技術的漏洞，可以輕易修改 WhatsApp 訊息中網絡連結的目的地，甚至加入 javascript 程式碼，遠端存取受害人電腦資料。

資訊安全機構perimeter x的研究員 Gal Weizman 在研究 WhatsApp 桌面版時，發現 Facebook 為了更輕易製作 WhatsApp 的桌面版（Mac/Windows）及網頁版，使用了以 Chromium 網頁編寫技術為基礎的 Electron 架構，去同時製作多個瀏覽器的網頁版，以及 Mac、Windows 兩大平台的桌面版 Apps。

Gal Weizman 以 Chromium，成功替換 WhatsApp 訊息中網頁連結的目的地（改為 example.com）。（perimeter x）

大家在 WhatsApp 發送網頁連結的時候，網頁連結的預覽其實是在發送者一端已經預先製作好；Gal Weizman 就利用一個存在於 Chrome/69 版本環境的漏洞，成功在編寫 WhatsApp 訊息時，將發送網頁的連結替換作其他連結，但保留 WhatsApp 訊息的網頁預覽，令接收者有機會誤入錯誤甚至危險的網頁。

WhatsApp 網頁版漏洞（按圖放大有幾危險）

Gal Weizman 更進一步利用這個漏洞，以 javascript 程式碼代替原本的網頁連結，但保留網頁縮圖預覽，若果接收者點擊連結，就會令發送者有方法入侵對方電腦，遠端進行攻擊！Gal Weizman 指有關漏洞存在於所有以 Chromium 為基礎的瀏覽器，以及 WhatsApp 的桌面版 Apps。雖然部份瀏覽器已經更新並封鎖有關漏洞，不過 Gal 指出 Safari 及 Edge 瀏覽器上，有關漏洞依然存在。

升級 WhatsApp 桌面版保平安（按圖放大睇步驟）

大家要避免這個漏洞讓駭客有機可乘，應該先將桌面版及手機版 WhatsApp 更新至最新版本，以及避免以 Safari 或 Edge 瀏覽器開啟「web.whatsapp.com」。