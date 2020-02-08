iPhone 9 韓國電訊 KT 預售　型號確定 SE 後繼機其實係呢部改版

iPhone 9 竟然在韓國電訊展開預售！雖然市場一直盛傳 Apple 將會在本年第一季推出入門級 iPhone SE 的後繼機，不過官方一直未有正式公布，但韓國第二大網絡商 KT 卻率先展開預售，間接確認了新 iPhone 型號及可能推出時間。

近期眾多科技產品均受新冠狀病毒（武漢肺炎）疫情影響，而生產受阻延遲上市，不過似乎無阻 Apple 的 iPhone 9 上市計劃。根據 PhoneArena 的報道，韓國第二大電訊商 KT 韓國電訊竟然在近日推出 iPhone 9 的預售優惠，購買 iPhone 9，似乎將會附送 AirPods 耳機（似乎只有 50 個名額），雖然宣傳中未有開售詳情，不過相信應該是簽約上台才會有如此優惠（大家應該不會幻想 Apple 有這麼慷慨吧？）。

韓國第二大電訊商 KT 韓國電訊推出 iPhone 9 預售優惠，送 AirPods（名額 50 個）。（PhoneArena）

而在同一個預售宣傳中，除了 iPhone 9 之外，亦有 Samsung Galaxy S20 + Galaxy Buds+ 耳機的優惠；考慮到 S20 系列如無意外將會在 3 月內正式開賣，換言之 iPhone 9 亦很大機會在 3 月內於韓國正式推出。

同一個預售亦有 Samsung S20 送 Buds+ 耳機的優惠，似乎代表 iPhone 9 將會跟 S20 系列差不多時間上市。（PhoneArena)

這一個預售宣傳除確認 iPhone 9 將會作為正式型號，取代大家一直期待的 iPhone SE 2 之外，亦可以見到 iPhone 9 紅色機背的造型，跟傳聞中以 iPhone 8 設計為藍本完全吻合。相信 iPhone 9 將會沿用大部 iPhone 8 的零件，包括 4.7 吋 LCD 屏幕、實體 Home 鍵配搭 Touch ID，處理器則會換入最新的 A13 Bionic，配備 3GB RAM，傳聞將會設有黑、白及紅 3 色選擇。機背可能換上跟 iPhone 11 系列相同的磨砂玻璃，繼續支援無線充電，機身厚度則有機會由 7.3mm 增加至 7.9mm，鏡頭亦有可能升級。

iPhone 9 設計與 iPhone 8 非常相似（按圖放大）

市場估計，iPhone 9 約會繼承 iPhone SE US$399（香港當日定價 $3,488）的開賣價，比較現時 iPhone 8 的定價 US$449（港幣 $3,899）更加抵玩。預計 iPhone 9 將會推出 64GB 及 128GB 版本，而 128GB 版本定價預計為 US$499（預計港幣 $4,399）。