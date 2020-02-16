唔夠Emoji表達複雜心情？Google推出新工具任你合成心水表情

今天，我們的手機上有多少個表情符號呢？如果包括性別和膚色的變體，我們已經有 3000 多個表情了。但即便如此，我們仍不一定能找到合適的表情表達我們自己的情緒。因此，我們只能選擇一些略有差別的表情完成略有偏差的表達，或者將不同的表情堆疊在一起以構成圖像、句子、單詞。

當然，還有一種更簡單的辦法，那就是根據已有的表情元素來創作一個能完美表達情緒的表情。事實上，人民群眾有無窮的想像力，去創造自己最想要的表情符號，去滿足自己的表達慾。

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為了成全這種表達的慾望，Google 推出了一個全新功能，讓你可以 DIY 自己的表情符號，這就是 Emoji Kitchen（表情廚房）。

這個功能被嵌入到了 Google 鍵盤 Gboard 內，幾乎所有 Android 設備都可以使用這個鍵盤的新功能，可以將多個表情符號組合在一起。

Gboard（Google Play擷圖）

你是否曾被愛衝昏了頭，感動到流淚？或者你有沒有笑得太厲害過，笑到噁心那種——希望你的手機有一個表情來傳達這種感覺。無論你是在給你的閨蜜發短信，還是在給你的愛人發短信，Android 上 Gboard 的新功能都能把你最喜歡的表情混合成定製表情，幫助你表達那些微妙的想法和感受。

這個想法聽起來可能有點無聊或多餘，但事實上它擴大了我們今天表情符號的表現力。Google 表情符號的創意總監 Jennifer Daniel 就介紹了她最喜歡的一個混搭表情，章魚表情和乞求眼睛表情的結合，這兩個表情放在一起，就可以看到一隻疲憊不堪的章魚，過度勞累，八隻手臂朝各個方向移動，非常適合「社畜」使用。

Daniel 認為這個項目的大部分都是基於我們如何進行數碼化交流的：「我們看到人們想要像玩文字遊戲一樣玩表情符號，把它們混在一起……創造出新的概念。」如果你喜歡這種自己配對表情符號的概念，那你可以自己試試。

點擊看官方給出的一些表情搭配案例，供你參考：

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【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：找不到滿意的 emoji？試試 Google 的「表情合成」工具】