Android 11功能意外曝光　加強摺機支援、新Emoji、自動黑暗模式

日前 Android 11 開發者網站的登陸頁面曾意外上線，比正常情況下的上線時間差不多早了一個月，可惜的是裏面的鏈接都不可用。雖然 Android 11 的大部分功能改進目前還言之尚早，但關於一些小功能的暗示和線索已經呈現在了眼前。

就像 Android Police 發現的那樣，對於 Android 11 的第一個線索來自於 Android 11 Developer Preview 頁面，在被恢復為 Android 10 的頁面之前，9to5google 發現了三個核心原則，也可以說是 Google 的開發人員對 Android 11 的期望。

Android 11（Google）

- 系統更改可能會影響 Android 11 上運行的應用程序

- 對如何保護應用中的用戶隱私提供新的隱私保護措施

- 新功能和新 API，將可用於摺疊、共享、媒體、NNAPI、生物識別等多種功能

其中明確提到了用於摺疊產品的新 API，這並不讓人意外，其實早在去年 Galaxy Fold 發佈之前 Google 就迅速更新了一套關於摺疊屏手機的 SDK 和模擬器。而就在前幾天Samsung也剛剛發佈了豎摺疊的 Galaxy Z Flip。顯然 Android 11 將會對摺疊屏設備提供更多更直接的支持。

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+ 8 + 7 + 6

可惜這個頁面很快就被 Google 刪除並恢復成了 Android 10 的頁面，不過距離 Android 11 第一個預覽版的曝光應該也不是太遠了。

除此之外對於 Android 11 可能搭載的新功能在最近也得到了一些爆料。比如 XDA 社區的開發人員發現了Android 11 可能會具備一項名為「共享到打印」（Share to Print）的功能，該功能將在 Android 的共享列表裏添加打印的入口，不過這個入口僅在共享圖片或者 PDF 文件時顯示。

Share to Print（XDA Developer圖片）

「共享到打印」還將根據手機上可用打印機的需要自動轉換或調整文件大小。這可能意味着照片打印機將接收適當大小的高質量照片，而傳統打印機可能會根據需要接收轉換為 PDF 的圖片。

另外 Google 之前還宣布了 Android 11 將會添加 Unicode 聯盟推出的 Emoji 13.0，其中包含 62 種新表情，以及 55 種膚色和性別變化。

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+ 12 + 11 + 10

在 Android 10 中提供的黑暗模式可能也將會迎來增強，之前在 Beta 版中出現過的自動切換黑暗模式功能可能會再次捲土重來。

該功能可能將允許用戶在指定的時間自動切換黑暗模式，或者根據當地的日出日落時間自動切換，但由於需要通過位置權限追蹤用戶當地的時間，所以這個功能一直不怎麼受到歡迎。

通常情況下 Google 會在 3 月份放出新版本 Android 的第一個開發者預覽版，然後是年中的 Google I/O 上會詳細介紹關於新版 Android 的功能，最終將會在秋季正式更新。

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：62 個新 Emoji、自動黑暗模式，更多 Android 11 功能線索曝光】