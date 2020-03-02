中國最嚴厲網絡審查正式生效　李文亮式報料不再？

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武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）疫情中，「吹哨人」卻一度被指散播謠言的武漢醫生李文亮感染病毒去世，引起關注之際，昨日（3月1日）起，中國內地《網絡信息內容生態治理規定》正式生效，嚴格規範網絡內容。

網絡信息內容生態治理規定》於去年12月由國家互聯網信息辦公室（網信辦）發布，昨日（3月1日）起生效。

中國《密碼法》元旦生效密碼由黨管　影響國家安全民責可罰過百萬

（國家互聯網信息辦公室）

《網絡信息內容生態治理規定》明確指出，「網絡信息內容生產者」不得製作、複製、發布含有「危害國家安全，洩露國家秘密，顛覆國家政權，破壞國家統一」和「損害國家榮譽和利益」等內容的違法信息，應當採取措施，防範和抵制製作、複製、發布含有「使用誇張標題，內容與標題嚴重不符」和「炒作緋聞、醜聞、劣迹」等內容的不良信息。

（資料圖片）

《網絡信息內容生態治理規定》又強調，網絡信息內容服務平台應當履行信息內容管理主體責任，建立網絡信息內容生態治理機制，制定平台網絡信息內容生態治理細則，健全用戶註冊、帳號管理、信息發布審核、跟帖評論審核、版面頁面生態管理、即時巡查、應急處置和網絡謠言、黑色產業鏈信息處置等制度。

《網絡信息內容生態治理規定》另鼓勵網絡信息內容生產者製作、複製、發布含有「宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想，全面準確生動解讀中國特色社會主義道路、理論、制度、文化」和「弘揚社會主義核心價值觀，宣傳優秀道德文化和時代精神，充分展現中華民族昂揚向上精神風貌」等內容的正能量信息。

《網絡信息內容生態治理規定》重點如下：

若違反《網絡信息內容生態治理規定》，給他人造成損害的，依法承擔民事責任；構成犯罪的，依法追究刑事責任﹔尚不構成犯罪的，由有關主管部門依照有關法律、行政法規的規定處罰。

規定生效後，內地官媒形容是「拒絕烏煙瘴氣，還網路氣正風清」，亦有不少內地網民支持《規定》，但亦有內地網民不認同，也有網民揶揄「以後不會有壞消息了」。

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