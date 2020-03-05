【新冠肺炎】發災難財！加密貨幣「冠狀幣」推出疫情愈嚴重愈值錢

武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情肆虐，意外催生一款全新的加密貨幣。有區塊鏈技術開發人員以此為契機推出冠狀幣（CoronaCoin），並依據全球感染及死亡人數調整數量與價格。

武漢肺炎爆發至今，已有76個國家地區傳出確診案例，全球確診人數突破9萬人，並有超過3,000人因此死亡，世界衛生組織（WHO）更於2月底將全球風險從「高」調整至「非常高」，加強警示世界各國。

在病毒持續蔓延、美股迎來自2008年金融風暴後最低迷的一週之際，外媒《路透社》報導這款新誕生的密碼貨幣。

（CoronaCoin官網擷圖）

依感染、死亡人數調整貨幣量，疫情越嚴重價越高

冠狀幣推出時發布約70億個貨幣──約等同全球的人口數量，每48個小時系統會依據當前感染病毒及因此死亡的人數，減少整體的貨幣數量， 隨著貨幣不斷減少，每單位貨幣的價格也會水漲船高 。

由於疫情暫時沒有緩和的跡象，自稱是開發人員之一的Sunny Kem在Telegram中提到，有人相信大部分貨幣都會隨著疫情擴張而消失，認為其有利可圖而搶先進行投資。

冠狀幣採用ERC-20協議標準，這是當今密碼貨幣領域相當主流的規範，並以分散式帳本技術記錄每筆交易。Sunny Kem指出，冠狀幣區塊鏈上會記錄WHO公佈的疫情狀況，並聲稱已經可在部份交易所裡購買該密碼貨幣。

Sunny Kem透露，這款密碼貨幣的開發人員總共有7人，但拒絕公佈其他開發者的身份，僅透露大多數地處歐洲。

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挨批沒道德，開發者稱將捐出部份貨幣協助抗疫

想當然爾，試圖大發災難財的冠狀幣招來網友們的批評，美國知名論壇Reddit上有部份用戶抨擊其「不道德」、「沒水準」。但對於外界的批評，Sunny Kem顯得相當不以為然，他認為冠狀幣與WHO籌劃的「流行病債券（pandemic bond）」無異。

所謂的流行病債券，是一種用於「減輕」開發中國家遭遇傳染病威脅的債券，誕生於2014年的伊拉波病毒浩劫，當時這起疫情在全球造成逾1.1萬人死亡，以及530億美元的經濟損失。

平時購買流行病債券的民眾可以獲得非常高的利息回報，根據《自然》的介紹，相安無事時一年利息可高達13%，不過一旦爆發傳染病，該債券的資金便會被用於對抗疫情上。

Sunny Kem聲稱，每個月會捐贈20%的冠狀幣給紅十字會協助抗疫，雖然已有越來越多非營利組織開始接受密碼貨幣捐款，紅十字會屆時會不會收下這種極具爭議的密碼貨幣捐款，就是另一回事了。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】