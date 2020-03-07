必裝5個煮家App：手機一影即知食物卡路里、Jamie Oliver健康食譜

新冠肺炎（武漢肺炎／COVID-19）肆虐，人人提高了健康飲食意識，最安全當然是家中自煮，減少外出用餐。想簡單搵到好味、又健康的食譜，不少手機Apps都幫到手，而且有些「額外功能」，令大家食得更健康。

如果想在手機內搵不同的健康食譜，甚至可以為用家自動紀錄shopping list或用手機一影得知不同食物的卡路里等，以下5個apps應該都可以幫到手。

平時在香港01網頁及App內，「教煮」專頁都已經時常有簡易食譜及影片示範，由中式、西式及甜品，就連近期大熱的氣炸鍋食譜都有，大家可多多入來網頁睇。

01教煮食譜專頁（按此）

【DayDayCook日日煮】三千多款自家煮

在家中煮飯最麻煩便是要諗「今晚食乜餸」，當然香港01教煮專頁都已有不少中西菜簡易食譜，但仍嫌不夠，這個「DayDayCook日日煮」免費App就應該非常合適。《日日煮》app內有簡單易明的煮食影片，可以教導用家如何簡單一步步準備一餐飯。App內包含超過3500個家常食譜，輕鬆煮出⾃家的味道。（免費）

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【Green Kitchen】特價綠色食譜入手

喜歡素食人士，當然最好找一個滿滿素食食譜的app，素食豈只是蔬菜拼盆或沙律。這個《Green Kitchen》app中，有大量款式、亦可簡易自製的素食食譜。如何自製蘑菇蜜桃漢堡、中東蔬菜球以及香茅咖喱等，款款色香味俱全。最吸引是現在iOS App Store正提供限時優惠，只需$8就可購入。（價格：限時特價$8）

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【Jamie's Ultimate Recipes】跟名廚學煮食

英國星級名廚 Jamie Oliver 餐廳雖然暫別香港，可是如果仍然想食到他的經典名菜，可考慮購入他官方食譜親自下廚炮製。食譜內擁有超過600款不同變化料理，由半小時可完成的日常簡餐，甚至不同的豐盛菜式，這個「終極食譜」都已經預備好。有文字、亦有影片解說。另外，它亦內置Shopping List功能，可以將食譜內需要的食材一一紀錄，在購買時再逐一剔選，那就不怕買漏。（價格：$53）

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【Healthy Desserts - by Green Kitchen】年度最佳健康甜品食譜

有主食譜，當然亦有甜品食譜，雖然網上的甜品食譜多如繁星，但很多都高糖高脂絕不健康。這個《Healthy Desserts》教用家避開精製糖份、人造色素和防腐劑等陷阱，內裡的食譜起用全天然糖份、水果、健康的脂肪和穀物入饌，製作吃得安心的健康甜點。App內有逐步教學之餘，亦標明素食、無麩等不同飲食特色，符合不同要求。最重要是，此app曾入選 App Store 年度最佳 app ，及獲得 50 個地區冠軍，甜品愛好者值得一試。（價格：$23）

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【卡路里媽媽：節食減肥計算器】一影即知卡路里

想食得更健康，就一定要清楚知道每餐的營養攝取，這個《卡路里媽媽》就有良好的記錄及提醒工具。它透過智能技術，用家可以利用手機拍攝食物或食材，看清每餐的卡路里、碳水化合物、脂肪及糖份等含量。它能認出大多數日常菜式，由芝士漢堡、麻婆豆腐到叉燒蛋飯都一網打盡。App更可根據用家的目標體重，釐訂每餐攝取的卡路里限額及加以提醒。（免費下載／$78月費訂閱更多功能）

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