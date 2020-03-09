手機跑分軟件 AnTuTu 被 Google Play 下架 安兔兔CEO：是誤會

如果有留意近年的新手機評測的話，相信不會對「安兔兔（AnTuTu）」這個跑分軟件覺得陌生；不單各大媒體常常會用 AnTuTu 以比較手機性能，它也有時被小米等廠商採用作反映新機硬件水平的工具。然而，在今日（3 月 9 日）AnTuTu 的三個跑分工具就被 Google 方面全線下架，當大家以為以後要另覓跑分工具的時候，AnTuTu 官方就發出聲明回應了。

今次被 Google 方面下架的 App 包括主 App《AnTuTu Benchmark》，以及其他兩個輔助性質的《AnTuTu 3DBench》及《Altutu Benchmark》，它們對上一次的更新日期為 2 月 13 日，直至今日為止，都沒有收到任何有關 AnTuTu 系列軟件違規的報告。

在下架消息傳出之後，有消息指 Google 今次的行動與 AnTuTu 的其中一個投資者 Cheetah Mobile 有關 － 數月前 Cheetah Mobile 曾經被 Google 點名指明他們以違規手段收集用戶資料，同時將與之有直接關聯的 Apps 從 Google Play 下架。

在被下架前，Cheetah Mobile 擁有大量實用工具 Apps 如系統清理等，但後來被揭發不當收集用戶資料及有可能在系統植入有害程序，結果被「滿門下架」（圖 Cheetah Mobile）

而在半日過後，AnTuTu 的 CEO 亦發出聲明證實此猜測的方向正確，不過就講明這當中有「誤會」的成份。於 AnTuTu 官方聲明中提到，Google 於 3 月 7 日時電郵指 AnTuTu 與 Cheetah Mobile 有所關連，並會即時下架所有有關 Apps。

但隨後 AnTuTu 方面又強調，雖然在 2014 年時 AnTuTu 的確有讓 Cheetah Mobile 注資入股，然而在營運與決策上，AnTuTu 依然是獨立於 Cheetah Mobile 的，由此至終並非 Cheetah Mobile 的從屬公司、也沒有為任何 Cheetah Mobile 的軟件進行宣傳。

對於被指控與 Cheetah Mobile 擁有同一持股人，AnTuTu 方面就端出公司註冊資料，表明《AnTuTu》系列軟件的營運公司乃是另一間位於河南的分公司，與 Cheetah Mobile 完全無關（圖 天眼查）

AnTuTu 又方面認為，Google 方面之所以一口咬定他們與 Cheetah Mobile 有關，全因他們採用同一法律服務，在私隱條款中加入了同一個網址 cmcm.com，為了讓 AnTuTu 重新上架，他們正尋求解決辦法，當中就包括更換法律顧問公司。

資料來源：AndroidPolice