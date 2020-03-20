Nokia 8.3 5G 發表 首部手機支援「世界5G」仲有蔡司效果玩？

【Nokia 8.3 5G手機 】因為武漢肺炎疫情的關係，本應在這段時間舉行的 MWC 大會被迫取消，不過廠商們原訂要發表的機種倒也沒有遲到。Nokia 剛才（3月20日凌晨）舉行了網上發布會，其中的焦點所在相信都是他們旗下首部 5G 新作：Nokia 8.3 5G。

Nokia 將 Nokia 8.3 5G 形容為一部「不會過時（Future Proofing）」的手機，不過並非因為它擁有甚麼超強規格，而是因為其 5G 連線將會支援目前世界上所有的 5G 頻譜，可以做到真正的 5G 世界通行。

Nokia 搬出其他幾部支援 5G 的手機作比較，指只有 Nokia 8.3 5G 支援 5G 由低至高頻的所有頻譜（圖 Nokia）

但如果論到一般的手機規格，Nokia 8.3 5G 並非十分出眾，它所採用的處理器為 Qualcomm Snapdragon 765G，定位上算是一枚準旗艦的處理器，處理能力與最新的 Snapdragon 865 當然有一段距離。

屏幕為 6.81 吋的打孔全面屏，其 FullHD+ HDR 屏幕加入了 Adaptive Display 功能，可以因應用戶身處的環境光度而調節對比，在屏幕左上角則留有孔洞予 2400 萬像素自拍鏡頭。（圖 Nokia）

相機鏡頭一向是 Nokia 品牌的主打賣點，Nokia 8.3 5G 除了 5G 以外當然就力推這一方面的性能。

在機身背面，擁有 6400 萬像素的主鏡頭以及 1200 萬像素的超廣角鏡頭，可以利用 Pixel binning 的像素合成技術將像素四合一成為 2.8um 的大像素，對於拍攝低光環境有莫大助益；同時 Nokia 又強調其加入了 ZEISS 的電影效果，令拍出來的影片更有質感。

在主鏡頭以及超廣角鏡頭以外，還有一個距離感測鏡頭以及微距鏡頭（圖 Nokia）

今年乃是 5G 起步年，Nokia 8.3 5G 可以支援「世界 5G」當然是一個有力賣點，然而其正式上市日期要等到今年夏天，而且價錢亦非親民，索價 599 歐羅、換算為港幣即＄5100 左右，預料到時將會有更多更強的競爭對手在等著它。