iPad Pro 2020 MagicKeyboard 提早推出即日開訂　懸臂設計最搶眼

今晚 Apple 突然又將新品推出上架，最囑目的當然是傳聞經年終於亮相的新一代 iPhone SE，但早前要五月才推出的另一樣產品 － 2020 版本 iPad Pro 專用的 Magic Keyboard 精妙鍵盤也突然提早了到來。

iPad Pro 專用的 Magic Keyboard 採用了帶有未來感的新式懸臂設計，鍵母加入了背光照明之外又有新加入的 TrackPad，配合 iPadOS 13.4 能讓操作更接近一部筆電。

iPad Pro 2020 專用之 Magic Keyboard 精妙鍵盤在上月 Apple 發表時曾經有傳因為肺炎疫情而要將出貨日期押後至 5 月中，讓不少想要買新一代 iPad Pro 的用戶保持觀望。

目前在 Apple 官網上的出貨日期已變更成 4 月 18 日起（圖 Apple）

然而在 iPhone SE 更新的同時，Apple 亦同時宣布 iPad Pro Magic Keyboard 會即時開訂，11 吋版本與 12.9 吋型號的售價分別為＄2,299 及＄2,699，最快在 4 月 18 日就可以送到府上。

雖然新 iPad Pro 可以與舊鍵盤配合使用，但始終還是新 Magic Keyboard 用上手更有感覺吧？

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資料來源：Apple