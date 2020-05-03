JOOX 終於推出家庭 Plan 月費最低　比較 6 大音樂平台邊個抵玩

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JOOX 推出家庭計劃，香港 6 大音樂平台終於全部提供 Family Plan。JOOX 以現時最平月費的家庭 Plan 入市，不如睇下同 Apple Music、KKBOX、MOOV、Spotify 及 YouTube Music 比較，邊個先係最適合你的選擇！

JOOX 跟另一個音樂平台 Spotify 一樣，是其中 2 個最多免費用戶選用的音樂平台。不過要令免費用戶轉用收費服務，其實不是一件容易的事。尤其 JOOX 是 6 大音樂平台之中，最遲推出 Family Plan 的一間，首先應該要看看，對比免費使用有什麼更吸引的地方。

JOOX 家庭計劃，可以為 3 個用戶同時提供 VIP 服務。（JOOX）

JOOX Family Plan 以 $66 月費，可以供 3 位成員使用（平均每位 $22），是現時香港最便宜的家庭音樂計劃。對比起免費服務，JOOX 收費服務除了去除廣告之外，更升級至無損的 Hi-Fi 音樂，而且歌庫中部分樂曲亦只供收費用戶收聽；另外，JOOX 最主功能的「K Plus」，可以自己演唱錄製音樂再分享的功能，亦屬收費用戶專利。

↓↓ JOOX 及 6 大音樂平台收費賣點比較 ↓↓

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雖然 JOOX Family Plan 的 $66 月費單從價格而言，是 6 大平台中最便宜的一台，不過各平台家庭計劃的成員人數都不盡相同，要直接比較其實比較困難，反而從實際用戶需要去分類，可以更容易幫助大家選用合適的 Family Plan。

喜歡唱 K 的朋友：JOOX

JOOX 的 K Plus 是平台的主要賣點，用戶除可以演唱拍片上載跟其他用戶比試外，JOOX 更邀請了不少本地歌手，特別錄製合唱版本，讓用戶可以跟明星對唱。對於一直使用 JOOX 的免費用戶來說，訂閱家庭計劃，除了可以找朋友分擔月費之外，更可以得到除廣告及更高質素音樂播放的享受。

成員數目最多：Apple Music、Spotify、YouTube Music

Apple Music、Spotify 及 YouTube Music 同樣是月費 $88 提供最多 6 位成員，平均每位 $14.67，對比起其他 3 個平台的平均價更加便宜。

最高音樂質素：MOOV

MOOV 的家庭月費計劃提供達 16bit/44.1kHz 的 Hi-Fi 無損音樂，雖然 MOOV 跟 JOOX 的家庭計劃同樣提供 1,411kbps（等同16bit/44.1kHz）的 FLAC 音樂檔案，不過 MOOV 近期加推更高質素的 24bit/196kHz 的無損格式（暫時未支援家庭計劃），令音樂庫中更多樂曲得到升級，有更多無損音樂選擇。

iOS 裝置眾多的朋友：Apple Music

Apple Music 的家庭計劃除了可以讓多達 6 位成員分享外，每位成員更可以在自己的帳號名下所有 iOS、iPadOS 及 macOS 裝置播放音樂。

音樂選擇最多：YouTube Music

YouTube Music 除了官方提供的音樂庫外，更可以播放由世界各地所有用戶上載的影片、音樂，當中除包括官方版本外，更包括眾多翻唱 cover version、搞笑版、Indie 獨立音樂，甚至一些從來沒有推出大碟，或者因為各種因素而入手難求的作品，都有機會在 YouTube Music 上找到。YouTube Music 收費版亦加入了下載、去除廣告及背景播放等功能。不過，YouTube Music 音樂檔的取樣率是所有平台中最低的一個，換言之大家可能要在音樂質素上有所犧牲。

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