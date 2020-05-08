Microsoft Surface 2020 微軟公布推出日 5月內全線推出

對於Microsoft Surface 2020年新產品推出日，數周前網上已有傳言；日前微軟終於確定5款Surface全線產品推出日期，包括Surface Book 3 筆記簿電腦、Surface Go 2 Windows 10平板、Surface Headphones 2 頭戴式耳機 、Surface Earbuds無線藍牙耳機及Surface Dock 2多端連接器。

Microsoft Surface 2020全線產品終於確定5月內推出。 【Microsoft】

Surface Book 3：5月21日推出

Surface Book 3 【Microsoft圖片】

Surface Book 3 筆記簿電腦，配備十代Intel Core處理器、PixelSense顯示螢幕，配搭NVIDIA GeForce GTX或Quadro RTX 顯示處理，支援Surface Pen筆觸輸入，電池續航可達 17.5小時；Surface Book 3備有13.5吋及15吋選擇，13.5吋版本售價1,599美元（約HK$12,472），15吋版本售價為2,299 美元（約 17,932港元），5月21日於美國率先推出。

Surface Go 2：5月12日推出

Surface Go 2【Microsoft圖片】

Surface Go 2 平板同樣用上10.5吋 PixelSense 觸控螢幕，1.2磅重量配備第八代Intel Core M處理器，Windows 10系統、前置500萬像素鏡頭及加入Studio Mics於視象會議時減少噪音，同時電池續航時間達10小時。Surface Go 2 於 5月12日 美國推出，淨機不包括鍵盤售價399美元起（約HK$3,112）。

Surface耳機系列：5月12日推出

Surface Earbuds 無線耳機、Surface Headphones 2 頭戴式耳機【Microsoft圖片】

Surface 2020推出的兩款耳機包括Surface Headphones 2頭戴式耳機 及 Surface Earbuds。第二代頭戴式Headphones 2 提供Omnisonic清晰音效，設13級主動降噪，在不同環境下控制噪音，5月12日美國推出，售價249美元（約HK$1,942）。

Surface Earbuds 同樣加入 Omnisonic 主動降噪，在入耳式真無線耳機中設有觸控功能，動作控制調整音量、接聽和結束通話等。與Headphones 2同日（5月12日）於美國推出，售價199美元（約HK$1,552）

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Surface Dock 2：5月內推出

Surface Dock 2 【Microsoft圖片】

Surface Dock 2 能接駁不同Surface裝置，作為一般USB Hub使用外，亦能為裝置充電，同時能將Surface Book 3及Surface Go 2顯示接駁螢幕輸出，對應兩組Mini Display Port 輸出兩個螢幕，同時提供2組USB-C及2組USB 3.0。微軟亦宣布為Surface Dock推出更輕便攜帶的旅行版Travel Hub，提供1組Mini Display Port輸出及1組USB-C接駁。Surface Dock 2售價259.99美元（約HK$2,027），Travel Hub售價99.99美元（約HK$780）。