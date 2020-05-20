iPhone 12 後更有全無線版飛甩 Lightning　2021年推出非旗艦機？

iPhone 12 全系列各型號的資料，近日不斷流出，當中更包括 5.4 吋 iPhone 12 mini，及 Pro 系列追加 LiDAR 測距鏡等消息。不過除了 iPhone 12 之外，Apple 將於 2021 年推出飛甩 Lightning 的全無線 iPhone 消息，其實同樣震撼！

iPhone 全無線版本將於 2021 年推出的消息，其實早於 2019 年底已經由天風證券國際最強 Apple 分析師郭明錤率先透露。而著名爆料人 Jon Prosser 近日接受國際財經媒體 Forbes 訪問時，透露了更多關於 2021 年全無線版 iPhone 的規格資料。

iPhone 全無線版如無意外將支援逆向無線充電，而且更可能附有專用 AirPods。（T3）

雖然不論是郭明錤抑或現時市場主流預測，全無線版 iPhone 將會以 2021 年最高規格的 iPhone 形式登場，不過根據 Jon Prosser 向 Forbes 透露，Apple 很大機會為了遷就全無線版的製作成本，而在該 iPhone 起用次於旗艦機的規格。

↓ iPhone 全無線版相關消息 ↓

Jon Prosser 預言，全無線 iPhone 將會全面移除包括 Lightning 在內的所有連接埠，但就會加入類似 iPad Pro 的 Smart Connector 設計，容許 iPhone 連接其他配件（及充電），當然無線充電亦會是該 iPhone 的主要功能。另外，Jon Prosser 預計，Apple 可能為了抵消在 iPhone 加入 Smart Connector 的成本，很大機會會首先在較便宜的型號加入這項功能，更有可能在流傳中的 iPhone SE Plus 中率先採用有關技術。

☝️ yep.



One portless iPhone coming next year.



Never USB-C. Eventually, they’ll all be portless. — Jon Prosser (@jon_prosser) May 13, 2020

其實 Jon Prosser 一直以來的預測準確度僅屬一般（例如近期錯誤預測有關新 MacBook Pro 13 吋的規格），不過綜合 Jon Prosser 跟郭明錤的消息，全無線 iPhone 在 2021 年現身的機會實在非常之大。記者偏向相信郭明錤的預測，全無線 iPhone 將會是 2021 年的旗艦型號。不過，Apple 要將有關計劃付諸實行，首先要解決無線充電速度的問題，畢竟就算是有線快充的技術，iPhone 系列現時實在是稍為落後於 Android 陣營。