紅米Redmi Note 9 小米手環 4C　超抵玩價錢香港同步開賣

Redmi Note 9 及小米手環 4C 公布香港定價，前者繼續品牌一貫抵玩路線，為千元手機市場提供全面功能；後者則將同廠小米手環 4 功能，再進一步以更抵玩價推出市場。預算有限又想玩最新手機、手環功能的朋友要留意。

Redmi Note 9 以入門級的價錢在香港推出，4GB + 64GB 及 4GB + 128GB 定價分別為 $1,299 及 $1,499，不過 Note 9 在各項功能上，絕對不比市面上大部份定價 2 千的手機遜色。其中在設計上，Redmi Note 9 用上 6.53 吋的 IPS LCD 屏幕（2340 x 1080、19.5:9），雖然質料上實在比不上 AMOLED 屏幕，不過使用屏中鏡設計，令手機感覺更加高級。

Redmi Note 9 以入門級價錢在香港推出，外型設計卻一點不像入門級機種。（區慶威攝）

Redmi Note 9 以入門級的價錢在香港推出，4GB + 64GB 及 4GB + 128GB 定價分別為 $1,299 及 $1,499，不過 Note 9 在各項功能上，絕對不比市面上大部份定價 2 千的手機遜色。其中在設計上，Redmi Note 9 用上 6.53 吋的 IPS LCD 屏幕（2340 x 1080、19.5:9），雖然質料上實在比不上 AMOLED 屏幕，不過使用屏中鏡設計，令手機感覺更加高級。

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Redmi Note 9 亦起用機背 4 鏡頭設計，分別為 4,800萬像素主鏡頭（f/1.79、1/2 吋感光元件、1.6μm 4 合 1 超像素輸出 1,200 萬像素、0.8μm輸出 4,800 萬像素、FOV 79.4°）、800萬像素超廣角鏡頭（f/2.2、FOV 118°、1/4 吋感光元件、1.12μm像素） 、200萬像素微距鏡頭（f/2.4、1.75μm像素、2-10cm AF）以及 200 萬像素景深鏡頭（f/2.4、1/5 吋感光元件、 1.75μm像素、FF）。雖然感光元件大小限制了低光拍攝的質素，不過 Redmi Note 9 依然有著同廠小米手機的多種拍攝功能，例如夜間模式、人像模式及美顏等功能。另外屏中鏡設計的前鏡則為 1,300 萬像素（f/2.25、1/3.06 吋感光元件、1.12μm像素、FOV 74°）。

Redmi Note 9 其中最節省成本的部份，大概是用上了 MTK 製作的 Helio G85 八核心階處理器，配合 ARM G52 MC2 的圖像處理器。雖然並非大家日常使用的大廠 Qualcomm Snapdragon 處理器系列，不過一般日常應用還是應付自如的。Redmi Note 9 設有 5,020mAh 大電池，支援 18W 快充，設有真 3 卡的雙 nanoSIM + microSD 卡座，指紋感應器則設於機背位置。

小米手環 4C 以 $159 定價，提供心跳感測及 1.08 吋彩色屏幕。（小米）

至於小米手環 4C 則是小米手環 4 的廉價版本，不過依然提供一個 1.08 吋的彩色 TFT 屏幕，2 小時充滿電可以提供最長 14 日的續航時間，而且保留了小米手環最重要的心率監測功能，可即時查看心率，以及提供靜態、動態和全天候心率監測。

小米手環 4C 支援 5ATM 專業級別防水，另外能記錄戶外跑步、跑步機、步行、騎單車、自由活動共 5 種運動，亦支援睡眠監測，能準確記錄用家的睡眠時間和睡眠質素。

Redmi Note 9 設有午夜灰、森林綠和極地白 3 種配色，4GB + 64GB 及 4GB + 128GB 定價分別為 $1,299 及 $1,499；小米手環4C 定價 $159，兩者同樣將於 6 月 16 日推出。在 6月 12 日早上 10 時至 21 日期間於小米香港官網預購或購買 Redmi Note 9，即可使用積分兌换 1 年碎屏保（$99）。在 6 月 12 日早上 10 時至 15 日期間於小米預購 Redmi Note 9 即送小米手環 4（$199）或小米藍牙耳機 AirDots 超值版（$149）；於 csl.、1O1O 或豐澤預購可獲贈小米手環 4，數量有限送完即止；由 6 月 16 日早上 10 時至 21 日父親節活動期間，於小米購買 Redmi Note 9，即可享有額外 600 積分，可兌換小米手環 4（$219）。