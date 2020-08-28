友和$8搶機械鍵盤／豐澤Outlet相機減四千　40件抵買數碼產品推介

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【開倉網購優惠】豐澤Outlet每周開倉又開始，Panasonic相機、電競顯示器劈價； 友和VIP狂歡節踏入最後一天，電腦產品開倉最平$8搶鍵盤、外置聲效卡，另附《香港01》讀者獨家優惠買hp手提電腦照價再減優惠。

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