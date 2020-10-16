iPhone 12剛發布，可能又吸引你逛逛Apple Store。別以為蘋果店只有iPhone、iPad、Mac等電子數碼產品，早年Apple曾經銷售過「非電子」的生活產品，種類多到就連BB衫都有，究竟果迷曾經知道或見過多少？下文就為大家細數。

90年代Apple曾經推出的AppleDesigns網店，銷售很多意想不到的Apple設計的生活產品。（圖片來源：twitter@MichaelSteeber）

早在90年代、1997年11月，Steve Jobs仍未回歸Apple重新掌管之前，Apple的線上店鋪「AppleDesigns」正式上線。不過當時此online store並非賣電腦，而是以Apple作主題設計的生活產品。由衣衫、手袋、文具、水杯、手錶都有得賣，更有不少大家意想不到的產品，就連小朋友衣服、及公仔、砌圖等玩物都有，認真包羅萬有。

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不過，想當年因為網上付款系統仍未成熟，AppleDesigns網上選擇了產品交了單，可選擇online payment外，美國以外的買家只可以fax或致電付款，十分old school。而這個AppleDesigns的online shop亦只營運了一年，1998年正式「壽終正寢」。

其實除了1997年線上購買Apple設計的生活產品外，80年代尾仍然有流行「郵購」。取得目錄冊後，在書內揀選想要的產品，再填好form回郵（付上支票或用信用卡付款）後，等待一兩個星期就可以收到產品。

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同場加映：記者曾在幾年前，前往美國Apple Cuputino總部，全球唯一一間售賣Apple官方精品、與眾不同的Apple Store朝聖。

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