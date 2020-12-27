2016 年一名來自英國德文郡的父親，在社交平台Twitter 上發了個貼，表示自己患有自閉症的兒子從1 歲開始就只用同一個杯子喝水，然而杯子在一次意外中丟失了，廠商也已經停止了這款杯子的生產，結果兒子拒絕喝水並因此送進了醫院。 這名父親在帖子的最後創建了一個#CupForBen 的標籤，並尋求網友提供同款杯子。

隨後，#CupForBen 這一標籤連同它背後的故事獲得了大量的轉發，這個杯子的製造商也因為這個標籤看到了關於Ben 的情況，並最終決定重啟生產線，為Ben 再度生產出500 個新杯子。

誕生已有13 年之久的標籤（Hashtag），已經成為了社交網絡上一種能讓食花生群眾迅速在大量的內容中找到關注重點的工具，甚至還成為了互聯網當中的一種基礎設施。

1. 「#」有了屬於互聯網時代的新含義

就正如大家第一次見到「#」絕對不是在微博等社交平台上一樣，「#」的誕生也要比互聯網早得多。

「#」（Hashtag）這個符號最初的誕生依舊是一個迷，講述各種符號歷史的《Shady Characters》的作者Keith Houston 表示，假如真的要找到「#」的首次使用，可能真的需要逐個字地去搜查所有17 世紀到18 世紀的書籍。

目前古語言學家基本相信，「#」起源於古羅馬，用作「體重」的縮寫。而在此之後，「#」也漸漸衍生出了更多的含義，在越來越多的地方也能見到這個符號的身影，例如在表示順序時；在校對員標出單詞之間應有的空格時；在新聞稿表示結尾時，以及在眾多編程語言中等。

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然而正式將「#」帶進社交互聯網的是一位名為Chris Messina 的開發者。他在2007 年8 月24 日在Twitter 上寫下了第一條帶有「#」標籤的推文，並且詢問網友對於使用標籤有什麼看法。

有趣的是，當時的Chris Messina 並非Twitter 的員工，他熱衷於對內容進行分類，並且十分熱心地給Twitter 提供了他的想法。

但Twitter在當時不但沒有接納，甚至對他的想法發出了嘲諷。根據《華爾街日報》的記錄，Twitter 當時是這樣評價的：

這些是書呆子才會想使用的，這種做法永遠不可能流行起來。

Chris Messina 本以為這件事會到此為止，沒想到一次火災以及一次大選事件給標籤的命運帶來了轉機。

在Twitter 拒絕了Chris Messina 沒多久，美國聖地亞哥發生了一次震驚全美國的火災。在Chris Messina 的啟發下，有網友在發送有關消息時，帶上了#sandiegofire 這一標籤，讓所有關注這場火災的網友直接搜索這一標籤就能看到所有相關的消息。

由於可以在第一時間獲取到關於火災的所有消息，這個標籤在當時迅速成為了「熱搜」，也越來越多報導開始仿效這種做法，在消息的後面加入標籤。看到了被廣泛使用的標籤後，Twitter 開始意識到了這一工具的潛力，並最終在2009 年官方發布了標籤的使用方式，並加入了超鏈接的功能。

隨後，包括Instagram、Facebook 等眾多網站也開始跟進標籤功能，「#」也正式有了屬於互聯網時代的新含義，而標籤則成為了互聯網中的一種新文體。

更值得一提的是，Chris Messina 本應該可以將標籤申請為專利，並且向Twitter 收取授權費。但Chris Messina 並沒有這樣做，在接受採訪時他表示：「我對通過標籤來賺錢沒有興趣，更重要的是，它出生於互聯網，不應該屬於任何人。」

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2. 標籤所重塑的，遠不止於社交網絡

簡單明了的標籤，讓雜亂繁多的資訊得到了分類與整合，也讓廣大「食花生群眾」能夠在海量的信息中迅速找到自己所關注的重點，

在標籤誕生10 週年的時候，Twitter 公佈過一項數據，現在平均每天會有1.2 億個標籤出現在推文上。

除了重大新聞以外，現在還有不少網友通過標籤，來表達自己的狀態、心情，甚至是補充自己的內心戲。

在此其中，則要數發朋友圈時的內心戲最為豐富。有時候既要編輯好吸睛的文案，又想只發給部分人看到。微信也很貼心地照顧了網友的小心思，利用標籤的形式讓用戶更加便捷管理和篩選好友。它不僅能實現朋友圈的定向發送，還能進行定向群發消息、快速建群拉人等操作，可謂一舉多得。

除了好友能加標籤，公眾號文章也增加了標籤分類的功能。點擊標籤後會跳轉至一個關聯頁面，該頁面下會展示來自不同公眾號的內容，而它們的共同點就是配置了一樣的標籤。如此的話，創作者就有機會通過添加標籤而從其它公眾號下獲得流量，用戶則可以通過標籤進行延展式閱讀，是一種雙贏的局面。

而除了社交互聯網以外，標籤其實也在改變著互聯網的方方面面。

在標籤誕生10 週年的時候，Twitter 公佈過一項數據，現在平均每天會有1.2 億個標籤出現在推文上。（Twitter）

3. 互聯網內容的標籤化發展

假如信息世界是一片浩瀚的汪洋大海，那麼標籤就是無數細小的支流。同一條支流的水質相差無幾，意即其中的內容都具有相似的特質。我們給每條支流起名字，就相當於是一個貼標籤的過程。

信息大爆炸時代，日益增長的多樣化內容佔據了我們的視野，精確信息的獲取變得更加複雜和繁瑣。標籤就是互聯網的簡化工具，它降低了用戶的搜索成本，幫助大家從一系列關鍵詞中篩選出真正貼切的內容。

對於內容生產者來說，標籤是非常有效的核心概括、內容整理的形式。設置醒目有趣的標籤更容易吸引用戶的注意，從而引起廣泛的轉發傳播。而用戶想要找到自己感興趣的內容，標籤也是最為簡單可靠的檢索方式。通過標籤還能找到網絡上志同道合的小伙伴，為用戶之間搭建起溝通的橋樑。

標籤的本意，就是用簡短精煉的詞彙來概述某個事物。這些事物可以是一篇文章、一張圖片，也可以是一件商品、一項服務。互聯網上所有你能想到的內容，都可以被打上不同的標籤。

4. 不同場景下的標籤應用

隨著標籤形式迅速風靡互聯網，各種場景下的標籤化植入呈井噴態勢，標籤帶來的便利已經逐漸融匯到我們的日常衝浪中去。

首先，「剁手族」應該聯想到的是商品標籤化。打開熟悉的各大電商網站，首頁總會顯示不同商品的類別。點擊其中一個欄目，跳轉的頁面則會將該欄目下的商品進一步細分，根據不同維度的屬性提供多樣化的標籤選項。用戶只需勾選合適的標籤，就能在琳瑯滿目的貨架上篩選出對應的商品，從中挑選自己心儀的款式。

光看商品的屬性標籤可不夠，底下的買家評價同樣是重要的參考意見。但當評論的數量達到成千上萬條時，普通人根本沒辦法全部看完，此時標籤又發揮了積極作用，它能對內容進行關鍵詞提煉，總結出買家對該商品的普遍印象。評論標籤化的設置幫助用戶直觀地辨別一件商品的口碑如何，對購買決策具有更大的參考意義。

清理完購物車之後，「追劇達人」可能會隨手點開愛奇藝或者B 站，看看最近有什麼新鮮劇集、熱門綜藝上線。每個頻道都對應著一類標籤，而同一頻道下的各式內容，又可以衍生出更多標籤。比如電影頻道，可以分為喜劇、動作、懸疑、科幻等題材。一部電影可以身兼多種題材，意味著它也可以被貼上多種標籤。不同口味的觀眾都能通過影視標籤找到喜愛的作品。

看劇太久有點累？要不躺下來刷刷微博吧。點進熱搜榜單，時事八卦早已羅列整齊，你緩慢劃動屏幕，頗有種皇帝批閱奏摺的儀式感。其實微博熱搜也採用了標籤化的管理方式，兩個「#」之間的文字就是一個話題。當某個話題的閱讀量、討論量足夠龐大，就會積攢起很高的熱度，最終衝上熱搜榜。標籤化的內容推送更易吸引吃瓜群眾的圍觀，從而促成​​信息的廣泛傳播。

不難看出，標籤化應用已經滲透到我們生活的方方面面。但是如何合理利用標籤，避免機械式的貼標籤行為，從而陷入過猶不及的尷尬場面。這一點，也許是我們未來需要思考的方向。

5. 標籤就是互聯網的指路牌

隨著互聯網規模日益膨脹，海量內容將充斥整個網絡世界。若無有效手段整理，奔湧的信息流將如洪水般胡亂沖刷。

標籤作為化繁為簡的工具，有效梳理了錯綜複雜的事物關係，已然成為互聯網的基礎配置之一。

它雖然只有寥寥數語，卻能幫助人們輕鬆描述和分類內容。若想盡情穿梭於光怪陸離的虛擬世界之中，標籤就是最好的指路牌。

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【本文獲「愛范兒」授權轉載，原文：出道13 年，# 標籤在互聯網為什麼能長盛不衰？】