撰文： 羅俊文 最後更新日期： 2021-01-21 08:00

內地科技龍頭之一小米2021年1月宣布，向手機部小米秒充團隊及軟體與體驗部的MIUI隱私保護團隊，頒發百萬美元大獎，大家看見這消息一定很妒忌吧。其實，很多科技龍頭向員工提供的福利，都超乎你想像，公司餐廳任飲任食是最基本吧，有些還有駐場按摩師，甚至買樓有津貼。

到大企業工作，相信不少人都夢寐以求，其中原因可能是他們提供的員工福利超好。以騰訊為例，除了派錢派股激勵員工外，竟然還會派發手遊福利。以下5間科技龍頭，他們的員工福利令人超眼紅，一起來看看吧：

👇👇按圖即睇５大科技龍頭員工福利👇👇

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【同場加映】看完科技龍頭員工福利，一定很想知道更多有關科技集團的故事吧。原來騰訊QQ曾被人告所以先改做QQ？華為因為被人讀錯夏威夷所以要改名？中國科技公司改名一向創意十足，經常被網民揶揄名字古怪，意義不明。雖然名稱千奇百怪，不過背後多數大有意思，只是我們不知道而已。究竟這些公司點解要改個咁奇怪的名字？即刻同你解釋！

👇👇按圖即睇12家中國科技品牌名字由來👇👇

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如果想知道所有科技品牌的故事，請觀看完整全文：京東名稱是愛情結晶？小米原來叫大米？12個中國科技品牌名字由來

【同場加映】科技界表面風光，也有不少品牌近十年因為不敵歷史洪流而被社會淘汰。雖然有些仍然可以轉型，但大多企業都是從此走向下坡。這些被人遺忘的大品牌，你還記得哪些？

👇👇細數10個被港人遺忘的數碼品牌下場，你記得幾多個？👇👇

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想知曾經係香港紅極一時的數碼品牌的下場係點？請觀看完整全文：Nokia霉到賣俾富士康 快譯通未執?10個在港紅極一時數碼品牌下場