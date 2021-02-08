撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-02-08 13:04

新年送舊迎新，又是為家中添至新電器的時候！由國際十字路會開發的捐贈物資APP「好人好市」，就以方便市民捐贈舊物為目標，節省繁複的捐贈程序，鼓勵市民將不需要的物品贈送。「好人好市」的社區聯絡主任潘洺崚（Ben）表示，見過市民捐贈新淨的昂貴物品「連iPad都收過！」當你打算丟棄這些仍未損壞的電器，何不花數分鐘時間，將舊物透過應用程式捐贈予有需要人士？

港人棄置舊物的情況嚴重，據環保署統計，本港平均每年產生約7萬公噸廢電器電子產品，而這些被棄電器大多能繼續使用。以往捐贈者想捐物資給慈善團體，因要花時間向機構溝通了解需要，令不少人怕麻煩而卻步。

不過Ben指，應用程式自2014年推出後，捐贈者數目一直增加，單是2020年共轉贈了15,000件物品予有需要市民，當中約5,000件是電腦及相關產品：「可能多咗人因為在家工作同衛生意識高咗嘅關係，執屋清理屋企時會有更多物件可以捐贈。」

國際十字路會「好人好市」社區聯絡主任潘洺崚（嚴熹曼攝）

電器產品需求大

Ben表示，疫情初期不少基層學生因家中沒有電腦，只能屈就於電話中的小屏幕看網上授課，「見過有家庭一部手機同時要畀兩個小朋友上ZOOM。」有見及此，國際十字路會推出「電腦翻新計劃」，將舊電腦翻新後轉贈給基層市民。計劃名額原本只有500個，卻在短短三日已經爆滿，「知道有家庭受助之後覺得好開心！」只要是出廠7年內的電腦，機構會為零件做升級及清潔，翻新後已經可以安裝到最新版本的電腦系統，足夠一般基層市民使用。

👇👇【點圖放大睇】用「好人好市」APP如何將不要的物品捐贈👇👇

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在政府「四電一腦」的計劃下，市民不能隨便將電器棄置在垃圾房。Ben直言，「如果你想換電器，一係等人上門收走佢，一係畀錢丟咗佢。既然都係畀錢丟，點解唔送畀我哋？例如Work From Home買咗新電腦，會唔會考慮將舊嘅捐咗佢？」

市民在APP中捐贈的物品，會先送到國際十字路會的儲存庫，疫情下物品會在貨物隔離區放置一段時間做隔離和再消毒。完成清潔和安全測試後，會有義工為貨品拍照上傳到APP上，社工或慈善機構可以通過應用程式尋找合適的物品，再由社工將物品轉贈到有需要的家庭。

舊物要列明資料

除了舊電腦，Ben亦歡迎市民贈送家具電器，「雪櫃、風扇、暖爐、電飯煲、水壺、熨斗都好多人要。」他亦提醒，由於義工會透過捐贈者上載的圖片，來審核該物件是否適合他們，因此如果市民在APP中捐贈時想增加審批的成功率，需要清楚列出物品的體積大小、顏色、使用狀況等資料，讓義工更容易評估。

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GoodCity.HK 好人好市官方網站

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新年除了大掃除，相信不少人也會添置新的家品電器，不過好多時丟棄的電器都仍然能運作。如果不想浪費，可以將電器捐贈，或送到政府指定的回收點中，現時回收電器更可賺取積分換禮品！下面介紹6個回收及捐贈舊電器的途徑，等大家新年大掃除時都好做「大嘥鬼」！

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