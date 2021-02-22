撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-02-22 18:58

主動式降噪ANC耳機（Active noise Cancellation）技術80年代已用在軍事用品上，Sony、Bose亦已在早幾年就將之商用化，但始終要等到Apple iPhone 推出AirPods Pro後才大行其道、面向大眾。即來看看除了AirPods Pro以外，2021年有甚麼好用、抵買的真無線ANC降噪藍牙耳機！

揀選前必識，ANC降噪耳機係乜？👇👇

選購ANC降噪耳機前，先要了解ANC是甚麼，你又是否需要購買售價比一般藍牙耳機貴少少的ANC版本。

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即睇6款市場最新真無線ANC降噪藍牙無線耳機👇👇

耳機款式推陳出新，進入2021年牛年，當然要先看看有甚麼最新型號！影響耳機水準的最大因素就是當中的解碼晶片，新款無論是耗電、連接穩定性都一定更好！

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同場加映：BTS 2021年用咩藍牙耳機？👇👇

BTS隊長J-hope（鄭號錫）使用Galaxy Buds Plus（官方圖片）

雖然正式的BTS專用色特別版耳機，暫時只得上代Galaxy Buds，但其實BTS已經拍了Galaxy S21新廣告，當中隊長J-hope（鄭號錫）還有V（金泰亨）都已在用2021年最新款Galaxy Buds Plus！無論音質、外型、ANC降噪能力都大革新，下面有介紹！

相關介紹：Galaxy Buds Pro發表實試8大新賣點、智能降噪勁過AirPods Pro？

同場加映消委會最新全無線藍牙耳機評測報告公開👇👇

再睇睇香港消費者委員會最新33款全無線藍牙無線耳機的評分測試吧！

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第1至15位款式，請點擊看全文：

消委會33款全無線耳機評測AirPodsPro/Bose/Sony哪款性價比高？

同場加映：日本耳機名店 e-earphone Top 10人氣熱賣商品排名👇

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同場加映：消委會14款藍牙喇叭評測👇

消委會對14款藍牙喇叭做測試，價錢由 $200元有找，高至超過$3000 元都有，大家送禮自用都可以參考以下測試結果。

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