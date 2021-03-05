撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-03-05 18:44

觀音開庫2021｜受疫情影響關係，今年觀音開庫都移師至網上舉行，想同觀音借庫/還庫的善信就要去東華三院的網站登記。3月8日中午12時就會截止登記，襯仲有幾日，未登記嘅你快啲去啦！

東華三院轄下6所廟宇的「觀音開庫」今年將會改為網上進行，市民不用親身到廟宇，會由東華三院的代表幫你借庫／還庫。市民可於3月8日晚上11時，於東華三院的Facebook上直播觀看山東街水月宮進行借庫參神。

廟宇係3月8日日間時間會提供一般嘅參神服務，不過就不會提供借庫或還庫服務，個別廟宇亦有入場人數限制及社交距離措施。距離截止仲有幾日，記得要留意各廟宇嘅服務登記上限，同睇下面教學先做網上登記借庫還庫！

👇👇【點圖查看】網上登記觀音借庫/還庫完整流程教學👇👇

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同觀音借庫最緊要揀好吉時，話你知牛年2021幾時借庫先最好！借庫前有咩記得要做！

👇👇【點圖查看】2021邊日幾點係吉時？借庫前必知5件事👇👇

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按此進入東華三院登記網站

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**生肖命理只供參考之用，內容由麥玲玲師傅授權刊登**

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