春天潮濕｜天文台料月中濕度最高95%　消委會46款乾衣機規格評比

撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-03-13 07:00

消委會46款乾衣機規格評比｜春天其中一個令人不喜歡的地方，就是令人非常不舒服的高濕度，身體容易黏膩外，洗完的衣服更難以乾爽。天文台預測下周相對濕度將高達 80%~95%，想著到乾爽的衣服，就可能要靠乾衣機幫忙。消委會過去曾經分享 46 款乾衣機規格，比較排氣式和冷凝式的功能﹑價錢和乾衣量等，如正打算入手乾衣機，以下消委會乾衣機比較資訊應該幫到你。

👇👇消委會46款乾衣機規格比較：排氣式電動乾衣機👇👇

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排氣式電動乾衣機

排氣式乾衣機的特色是水分以水蒸氣形態通過排氣出口排出機外，使用這類乾衣機時應保持室內通風良好，以免排出的濕熱廢氣留在室內，令室內濕度上升，以及影應乾衣機的效能。因此，使用排氣式乾衣機最好加裝排氣喉，把濕氣排出屋外，消費者應考慮家中安裝位置能否滿足這要求，才決定入手排氣式乾衣機。

👇👇消委會46款乾衣機規格比較：冷凝式電動乾衣機👇👇

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冷凝式電動乾衣機

冷凝式電動乾衣機內置冷凝器，利用冷空氣或熱泵式的製冷系統凝集蒸氣成液態水，機內一般會有水箱儲水，也可接駁排水管。由於用水箱儲水，冷凝式電動乾衣機不用安裝在靠牆或窗的位置，但一般價格會較高，消費者應考慮自己的需要和預算。

👇👇消委會46款乾衣機規格比較：排氣式媒氣乾衣機👇👇

同場加映：消委會｜乾衣機使用10大貼士 6類衣物不宜放入乾衣機或釀成危險

乾衣機雖然可以幫大家在潮濕天快速乾衣，但原來並非所有衣物都適用，部分衣物物料放入乾衣機有機會縮水，甚至引致起火。使用乾衣機前，應先參考衣物上的標籤。同時，消委會更教路 10 大乾衣機使用同貼士，想用得安心放心，保障家居安全和衣物質量？馬上點擊下圖放大了解。

👇👇消委會教路：乾衣機10大使用貼士👇👇

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同場加映：消委會10款浴室寶評測結果 乾衣加熱邊款出色？附使用及保養貼士

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👇👇👇如果想趁新年前入手新一部機，值得了解3大抽濕機類型的不同 + 消委會12個選購/使用/保養貼士👇👇👇

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想睇消委會14款抽濕機評測報告？即睇：潮濕｜抽濕機吸濕量不夠？壓縮/熱石邊款好？消委會12個選購貼士