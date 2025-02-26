Powerbeats Pro 2 vs 與AirPods Pro2 10項比試｜電量．音色．佩戴感那對更出色？｜Apple旗下耳機廠beats事隔3年推出新款運動藍牙耳機 PowerBeats Pro 2 是品牌首款可以靠耳朵偵測用家運動心率的真無線耳機。那除了專為運動者而設的功能，還有甚麼值放棄AirPods Pro 2 得買Powerbeats Pro 2？現在就將Powerbeats Pro 2 與 AirPods Pro 2 作10點比試。



Powerbeats Pro 2 運動藍牙耳機實試｜與AirPods Pro2作十項比試

續航表現：💪 PowerBeats勝

AirPods Pro 2：充滿電後單次續航力為6小時，加上充電盒總續航力為30小時。快充 5 分鐘可使用 1 小時。

PowerBeats Pro 2：單機續航力10小時，連同充電盒總續航力為45小時。快充 5 分鐘可使用1.5小時。

續航表現： PowerBeats勝

系統支援度：💪 PowerBeats勝

由於兩款耳機都是apple「親生仔」， i0S 系統軟件支援不相上下體驗相似。而在 Android 系統下，PowerBeats 就實用好多，因為AirPods 是刻意留手讓某些獨家功能只在iOS上使用，相反PowerBeats在Android平台仍支援查看電量、升級固件等，同時亦有專用app。

系統支援度：PowerBeats勝

防水防塵能力：🍎 AirPods Pro 2 勝

單計耳機本身，AirPods Pro 2 提供 1P54 級別防水防塵能力，反而定位運動耳機的Powerbeats Pro 2 竟只得IPX4級別、防水不防塵。更嚴重是Powerbeats Pro 2的充電盒無防水防塵能力，不要放在水中沖洗。

防水防塵能力：AirPods Pro 2 勝

配戴感：💪🍎 打和

AirPods Pro 2 利用耳塞吸緊在耳洞，此外並無特別的設計去固定在耳朵，所以在劇烈運動後有機會因汗水而滑動；而Powerbeats Pro 2 為掛耳式設計，所以在運動時特別安定，大動作都不會滑下來。不過Powerbeats Pro 2 的耳掛偏大且相當厚，如戴眼鏡的用家會戴得比較不舒適。

配戴感：打和

收音咪表現：💪PowerBeats 勝

PowerBeats 的收音效果更出色，在嘈雜環境中仍能接收清晰。

收音咪表現：PowerBeats 勝

操作體驗｜💪🍎 打和

接下來看看操作體驗，AirPods 機面並無任何按鈕，改用壓力感應控制，需要用指壓去觸感控制。而 PowerBeats Pro 2 改用傳統實體按鍵，雖然操作較為不便，但有些運動或需要戴手套進行，這個設計似乎是想兼顧各類使用者。

操作體驗｜打和

便攜性｜🍎 AirPods Pro 2 勝

AirPods Pro 2 充電盒更小巧便攜、PowerBeats Pro 2 因應耳機有耳掛設計，充電盒自然較大個，攜帶不便。

便攜性｜ AirPods Pro 2 勝

主動降噪｜🍎 AirPods Pro 2 勝

在各種環境下，AirPods Pro2 2 的主動降噪效果均優於 PowerBeats。

主動降噪｜AirPods Pro 2 勝

通透模式｜🍎 AirPods Pro 2 勝

PowerBeats Pro 2 與 AirPods Pro 2 的通透模式表現相近，而當中 AirPods 的人工智能更聰明，過濾背景噪音時更懂得那些聲應該cut、那些要保留。

通透模式｜AirPods Pro 2 勝

特殊功能｜💪🍎 打和

PowerBeats Pro 2 主打運動心率監測功能，手機app亦特別為運動用家而設。至於AirPods Pro 2，只要配對iOS 18或更update介面，即全面提供聽力健康、聽力測試、聽力輔助、自適應音量模式、對話感知模式等實用功能。各有專長，難以比較。

特殊功能｜打和

總結：針對運動而設

最終分析，如你追求一款專為運動而設的耳機，Powerbeats Pro 2 在同類產品中表現優秀。但如果單純當作一對日常使用的耳機，其某些特殊設計反會阻礙手作體驗。運動心率監測功能是實用的，但如果你已同時擁有 AirPods Pro 2 及較新款式的 Apple Watch，那可以再考慮一下再買。

最後又講講聽歌音色，由於各人聽感口味不同，所以沒計在這次體驗比較之中。但可以講講試玩幾日後的聽感。Powerbeats Pro 2 留有品牌一貫風格，都是低音非常之重，相比下AirPods Pro 2 比較平均及柔和。