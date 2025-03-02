禁用尿袋｜長榮華航7台灣航空行動電源新規．Magsafe磁吸用得嗎｜3月米津玄師將在台北小巨蛋舉辦演唱會，4月更是台灣旅行旺季，準備飛台灣的朋友要留意，受早前釜山航空行動電源爆炸事件影響，台灣7大航空公司立下全新行動電源管制條例，比如港人飛台選用的長榮航空、中華航空，宣佈3月1日起全面禁止在任何時間在機倉內使用行動電源。



台灣7大航空公司行動電源新規出爐 長榮全程禁用

近日，由於釜山航空發生行動電源爆炸事件，全球多家航空公司紛紛調整行動電源的攜帶與使用規範。台灣多家航空公司也跟進更新規定，包括長榮航空、中華航空、星宇航空等，自3月起全面禁止在飛行途中使用行動電源，並對攜帶容量與數量進行嚴格限制。以下整理台灣7大航空公司最新行動電源規定，供旅客參考。

內文提及的電池量計算單位Wh，根一般用家認知的mAh並不一樣，本文後半會詳細解釋。



1. 長榮航空（EVA Air）

自2025年3月1日起，全程禁止任何情況下於機倉內使用行動電源、備用鋰電池。行動電源必須隨身攜帶，嚴禁託運。容量100Wh以下的電池，每人最多可攜帶15個裝置或20個備用電池；100Wh至160Wh的電池，須經航空公司同意，每人僅可攜帶2個；超過160Wh則禁止攜帶。

1. 長榮航空（EVA Air）

2. 中華航空（China Airlines）

3月1日起禁止飛行全程使用行動電源。行動電源需隨身攜帶，不可託運。容量100Wh以下，每人最多可攜帶20個裝置；100Wh至160Wh，須經航空公司同意，每人僅可攜帶2個；超過160Wh則禁止。

2. 中華航空（China Airlines）

3. 星宇航空（STARLUX Airlines）

航程全程禁止使用行動電源充電，必須隨身攜帶。容量100Wh以下，每人最多可攜帶20個裝置；100Wh至160Wh，須經航空公司同意，每人僅可攜帶2個；超過160Wh則禁止。

3. 星宇航空（STARLUX Airlines）

4. 立榮航空（UNI Air）

禁止飛行期間使用行動電源充電，必須隨身攜帶。容量100Wh以下，每人最多可攜帶20個裝置；100Wh至160Wh，每人僅可攜帶2個；超過160Wh則禁止。

4. 立榮航空（UNI Air）

5. 台灣虎航（Tigerair Taiwan）

所有航班禁止使用行動電源，必須隨身攜帶。容量100Wh以下，每人最多可攜帶20個裝置；100Wh至160Wh，須經航空公司同意，每人僅可攜帶2個；超過160Wh則禁止。

5. 台灣虎航（Tigerair Taiwan）

6. 華信航空（Mandarin Airlines）

自2025年2月21日起，全程禁止使用行動電源充電，需隨身攜帶並維持絕緣狀態。容量100Wh以下，每人最多可攜帶18個裝置；100Wh至160Wh，須經航空公司同意，每人僅可攜帶2個；超過160Wh則禁止。

6. 華信航空（Mandarin Airlines）

7. 德安航空（Daily Air）

行動電源須保持良好狀態，禁止攜帶損壞或漏液的電池。容量100Wh以下，每人最多可攜帶18個裝置；100Wh至160Wh，須經航空公司同意，每人僅可攜帶2個；超過160Wh則禁止。

7. 德安航空（Daily Air）

行動電源容量換算小知識

若想確認行動電源是否符合100Wh以下規定，可依公式計算：mAh = (100Wh × 1000) / 電池電壓（V）。例如，3.7V的電池，100Wh約等於27,027mAh；5V的電池，100Wh則約等於20,000mAh。旅客務必留意航空公司規定，避免超過額定容量或數量限制，以免影響旅程。

行動電源容量換算小知識

MagSafe充電是否可用？

有航空公司要求行動電源個別保護，例如用原包裝或塑膠袋保管，並維持絕緣狀態以免短路造成危險，不過如果包裝後可以用Mag Safe充電的話又是否可以？這要取決於航空公司是否規定飛行時禁用行動電源，如果航空公司有禁止的話，放了在個別包裝後也不應該用Mag Safe 充電。