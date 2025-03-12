魔物獵人荒野熱賣 大陸女走私156張光碟過關被捕｜《魔物獵人：荒野》引發全球熱潮，中國玩家也不例外，但因中國政府嚴格的遊戲審查政策，未經審批的遊戲都無法正式入口發售，自然就引來一班人鋌而走險，以無法手段走私遊戲光碟。近日，中國海關查獲一名女子將156張未經審批的《MH Wilds》PS5遊戲光碟縛在下半身，再蓋上大衣企圖偷偷攜帶入境，最後被海關截停東窗事發。一眾網民見到大媽從身上清拆出一張又一張遊戲光碟，不禁笑言：批碟有味…



大陸女走私156張《魔物獵人：荒野》光碟過關被捕

根據中國海關3月11日在微信公眾號發布的消息，2月28日中午，港珠澳大橋海關在珠海公路口岸巡查時，發現一名身穿紫色衛衣的女子神情緊張、舉止異常。經過詳細檢查，關員從其胸部、腰腹部、大腿等多處查獲用塑膠膜綁起來收藏的遊戲光碟，總計156張。這批光碟疑為未經中國官方審批的海外版遊戲，其中包括近期熱賣的《魔物獵人：荒野》。

近期，《魔物獵人：荒野》引發全球熱潮，中國玩家也不例外，但因中國政府嚴格的遊戲審查政策，使得這款遊戲無法在中國正式上架。(資料圖片)

大陸女走私156張《魔物獵人：荒野》光碟過關被捕 (中國海關)

大陸女走私156張《魔物獵人：荒野》光碟過關被捕(中國海關)

中國1政策造商機

由於中國版的PS5無法改機，且PSN（PlayStation Network）僅限於中國區域，許多未經審批的海外大作都無法在中國正式上架。然而，PS5主機能讀取來自國外的光碟，所以從地下途徑購買的外國版PS5主機以及遊戲光碟，成為中國玩家遊玩海外遊戲的主要方式。

由於中國版的PS5無法改機，且PSN（PlayStation Network）僅限於中國區域，許多未經審批的海外大作都無法在中國正式上架。(PlayStation)

中國政府對遊戲產業實施嚴格的審查制度，所有遊戲在上架前都需經過內容審核，並獲得版號，並催生了走私遊戲光碟這項非法的「地下經濟」。隨著《魔物獵人：荒野》等全球熱銷遊戲的推出，中國玩家對於海外遊戲的需求與日俱增，使得走私現象更加普遍。相較於家用主機，PC版遊戲在中國則處於灰色地帶。另外，即使中國有專屬的「蒸汽平台」，但上架遊戲同樣因審核理由而選擇極少，所以不少中國玩家都冒險翻牆使用外國版Steam，網上購買更多未經審批的遊戲。