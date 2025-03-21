AI+時代全球發展論壇：中移國際推出海解決方案與生態聯盟｜中國移動國際（以下簡稱「中移國際」）最近於香港舉辦「AI+時代全球發展論壇」，以「AI領航 智助揚帆」為主題，匯聚逾800位政府機構代表、行業領袖、學術專家及生態夥伴，共同探討人工智能技術如何驅動全球產業革新。論壇上，中移國際不僅發佈「AI+出海行業解決方案」與「大模型一體機」兩大核心產品，更聯同多家企業發起「AI+出海合作生態聯盟」，展現其推動AI技術全球化落地的戰略佈局。



中國移動副總經理李慧鏑致歡迎辭。

政商學界共商AI驅動全球發展

論壇開幕式上，中國移動副總經理李慧鏑致辭時指出，中國移動錨定「世界一流信息服務科技創新公司」定位，推進「AI+」行動計劃，系統打造「AI+」基礎設施、攻堅「AI+」技術發展、深化「AI+」場景應用，為全球經濟社會數智化轉型提供有力支撐。同時，他提出四點倡議：一是要深化「AI+」產業融合，構建國際全鏈條智能化體系，推動全產業躍遷；二是要聚力「AI+」生態合作，共同繁榮「AI+」生態圈，使「AI+」服務各行各業；三是要推動「AI+」技術出海，打造超級節點，助力粵港澳大灣區成為世界AI創新的增長極；四是要開展「AI+」國際合作，服務共建「數位絲綢之路」，讓全球共享數智紅利。

AI+出海行業解決方案覆蓋五大產業鏈

中移國際發布的「AI+出海行業解決方案」，涵蓋科技、製造、交通物流、金融與能源五大領域，整合大語言模型、物聯網連接管理及多雲管理等技術，打造從基礎連接層到解決方案層的「五層產品體系」。該方案以標準化、平台化為特色，協助企業在數碼轉型中實現高效運營。

中國移動國際舉行 AI+ 出海產業解決方案及大模型一體機成果發佈儀式

大模型一體機數據安全與高效算力兼得

針對企業對數據私隱與本地化部署的需求，中移國際推出「大模型一體機」。此設備可在私有環境中運行，確保數據不外流的同時，提供高效智能算力。其整合硬件、軟件與網絡資源，大幅降低部署及維護成本，目前已於亞太金融服務業完成首單落地。

成立「AI+出海合作生態聯盟」

論壇另一焦點為「AI+出海合作生態聯盟」的成立。該聯盟由中移國際聯同多家頂尖企業發起，旨在整合AI算力、模型與應用資源，打造開放共贏的生態體系。聯盟初期將聚焦科技、製造、金融等場景，提供全棧式AI能力支援，加速技術落地。而聯盟2024年啟動的「聚星計劃」延伸，已吸引逾百家企業加入，旨在進一步整合行業資源，推動中資企業協同出海，加速全球化佈局。

AI商業化挑戰與未來趨勢

在專題討論環節，來自AI算力、大模型與機械人產業的專家，深入探討AI技術的應用前景。與會者一致認為，儘管AI賦能潛力巨大，但各國法規差異、數據合規性及技術倫理問題仍是主要挑戰。

中國移動國際舉行AI+ 出海合作生態聯盟發佈儀式

中移國際成全球化佈局的關鍵推手

作為中國移動子公司，中移國際自2010年成立以來，已在全球設立39個業務支援點，提供國際通訊服務與整合解決方案。其龐大的網絡資源與客戶基礎，成為推動AI技術出海的堅實後盾。

論壇尾聲，中移國際重申將持續踐行開放合作理念，透過三大核心舉措——解決方案、一體機與生態聯盟，加速AI技術的全球普及，助力企業在數智化浪潮中搶佔先機。