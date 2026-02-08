年廿八大掃除｜吸塵機清潔禁忌＋教學｜濾網可洗嗎？清潔頻率/周期？即睇5大清洗步驟｜農曆新年很快就到，所謂「工欲善其事，必先利其器」。在開始年廿八大掃除前，打掃用的工具應該率先進行清潔吧？不少人都會用吸塵機來清潔家居，但很多人往往會忘記清潔吸塵機，到底吸塵機的濾網可以洗嗎？又該多久清潔一次？即睇5大清潔步驟。



吸塵器濾網的主要功能

根據日本家電品牌《±0 正負零》分享，吸塵機濾網的主要作用是過濾吸入的灰塵、毛髮、過敏原等微小顆粒，避免這些污染物再次排放到空氣中，若濾網堵塞，不僅會降低吸力，還可能損壞吸塵機的壽命。因此，定期清潔濾網是維護吸塵機性能的重要步驟。

濾網可以水洗嗎？

這取決於吸塵機的品牌和型號。部分濾網可以水洗，尤其是一些紙袋式或氣旋式吸塵機的濾網。然而，某些型號的排氣濾網或HEPA濾網由於材質特殊，不建議水洗，需定期更換。需要注意的是，即使是可以水洗的濾網，清洗時也應避免使用清潔劑，以免造成褪色或破損。

濾網多久清潔一次？

一般建議每1至2個月清潔一次，若居住於多塵環境（如靠近工地、馬路，或家中有寵物），需縮短清潔周期。如果每天長時間使用吸塵機，則濾網會更快積塵，需增加清潔次數。至於濾網材質方面，HEPA濾網過濾效果佳，但也更容易堵塞，需定期更換。

5大濾網清洗步驟

1. 斷電與拆卸濾網

在清潔濾網前，務必關閉吸塵機並拔掉電源，確保安全。根據吸塵機的型號，找到濾網的位置（通常在塵盒或機身後部），並按照說明書或使用圖示小心拆下濾網，避免損壞。

2. 拍打去除表面灰塵

將拆下的濾網輕輕拍打，使表面的大顆粒灰塵和碎屑掉入垃圾桶中。

3. 水洗或乾洗

若濾網標示為可水洗，可用清水沖洗，避免使用過高水溫。若濾網不可水洗，則可用吸塵機吸除灰塵，或用軟毛刷輕輕清潔。

4. 晾乾濾網

清洗後，將濾網置於通風陰涼處徹底晾乾，切勿使用風筒吹乾，以免濾網變形或損壞。

5. 檢查與重新安裝

晾乾後按照原位置和方向重新安裝濾網。

何時需更換濾網？

1.一般建議9至12個月更換一次，但若濾網清潔後仍有異味，可能是殘留水分導致細菌滋生，建議更換新濾網。

2.若濾網上有難以清除的毛團或污垢，建議更換新濾網，以免影響吸塵機性能。