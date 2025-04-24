京東買¥ 188即抽¥ 1萬無門檻優惠券 LG洗衣機、Dyson吹筒一應俱全

在這個追求效率與品質的時代，網購已經不僅僅是一種便利，更成為一種生活態度。對於香港消費者而言，選擇一個既可靠又多元的平台，就是打造理想生活的第一步。而如今，京東不僅全面進駐香港市場，更帶來史無前例的限時優惠活動，讓你在家中輕鬆一點，便可開啟一場高效、省錢又充滿驚喜的「家居升級計劃」。



隨著「勁抽總值百萬優惠券」活動持續升溫，京東為香港用戶準備了一份無比誘人的驚喜：只要在活動期間內於平台單次消費滿188元，即可參與抽獎，有機會贏得高達10,000元的無門檻購物券！無需繁瑣的條件、無需額外門檻，一筆日常開支，或許就能為你帶來全新的家居面貌，為生活增添滿滿幸福感。

想像一下，10,000元可以在京東買到什麼？從大家電到生活小物，從實用到風格兼備，幾乎覆蓋你對家的所有想像。像是 LG 星雲黑全自動滾筒洗衣機，具備先進 AI 蒸氣洗護功能，不但能呵護衣物，更讓洗衣變得輕鬆智能。原價近三千元的高規格家電，現在只需 2,699 元即可入手，搭配優惠券輕鬆納入購物車，讓每一次清洗都成為一場科技享受。

除了洗衣機，另一個家庭必備的核心電器莫過於電視。創維 43 吋 4K 智能電視，擁有影院級畫質與流暢操作體驗，只需 1,499 元就能將客廳升級為視聽娛樂中心。不管是與家人共賞電影，還是放鬆追劇時光，一台高畫質電視機，絕對是讓家更有溫度的關鍵。

對於講究空氣品質與生活舒適度的現代家庭來說，百奧除濕機同樣是一個貼心的選擇。小巧不佔空間的外型，卻擁有出色的除濕與空氣淨化雙重功能，只要 499 元，無論是放在睡房還是客廳，都能為你營造更乾爽宜人的環境。

當然，家不只是一個住的地方，更是一個讓人放鬆、療癒、展現品味的空間。因此，許多注重生活品質的消費者也開始從小家電與個人用品著手，打造屬於自己的「悅己生活」。戴森 HD15 吹風機就是其中的明星產品，不但能減少頭髮毛躁與損傷，還配備多種風嘴，讓你輕鬆打造專屬造型。活動特價僅需 2,379 元，搭配優惠券後可說是近乎半價的高 CP 值選擇。

長時間辦公或打機疲憊難耐？京東京造 Z9Pro 人體工學椅以符合人體設計的貼背支撐，有效減輕脊椎壓力與肩頸負擔，不論是專注工作還是享受遊戲時光，都能為你提供最佳支撐力。只要 799 元，就能換來每天的舒適與健康。

戶外音樂也能成為品味生活的延伸。MARSHALL Middleton 藍牙喇叭，以其標誌性音質與便攜設計，成為野餐露營、家庭聚會的最佳夥伴。只需 1,859 元，即可擁有這款結合音質與風格的經典單品。

飲食健康從廚房開始。ochama 英版大容量空氣炸鍋，3.2L 的容量足以應付家庭日常所需，無需多餘油脂，也能炸出外脆內嫩的美味料理。定價僅 149 元，是入門健康料理生活的超值選擇。

生活細節，也值得被精緻對待。像是 Vinda 四層厚韌有芯卷紙、威露士抗菌洗手液、京東京造香氛洗衣凝珠等產品，不僅價格親民，更是提升生活質感的默默功臣。每一件細小的選擇，都是對家的用心與對自己的犒賞。

從3月24日開始，短短幾週時間內，已有大量用戶投入抽獎行列，每天的下單不再只是購物，更是一場充滿驚喜的期待。

活動報名截至4月25日，抓住最後的機會！只要喺京東APP港澳站下單，單筆訂單滿¥188（記住唔好取消或者退款呀），并在【京東勁抽總值百萬優惠券】頁面完成登記，就有機會參加抽獎，拎到價值¥10,000無門檻優惠券！

100 位幸運得主即將於 5 月 9 日揭曉，現在正是把握機會、加入這場百萬紅包盛宴的最佳時機。

如果你還在觀望，不妨想想：也許只是一張百多元的訂單，就能為你帶來一筆足以換新整個家的萬元購物金。還等什麼？立即登入京東 APP，精選你的心儀商品