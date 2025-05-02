利物浦／AC米蘭／阿仙奴／熱刺 Cityline優先購票攻略｜座位表｜座位表｜「利物浦／AC米蘭／阿仙奴／熱刺」四隊歐洲強旅襲港，7月「香港足球盛會 2025」於啟德體育園大戰！5月2日於Cityline優先售，最後5月12日才正式公售，各位球迷要搶飛了！想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



香港足球盛會 2025 Trip.com 購票資訊連結 👉利物浦vsAC米蘭 連結 、 阿仙奴vs熱刺 連結

北倫敦德比首次走出英國，阿仙奴與熱刺將於2025年7月31日（星期四）將他們的激烈宿敵對決帶到香港，這是香港足球盛會的一部分。

另外，一場傳奇對決再次上演，利物浦足球俱樂部與AC米蘭將於2025年7月26日（星期六）在啟德體育場進行一場不容錯過的季前賽對決，這是香港足球盛會的一部分。他們將在香港碰面，這場歷史性的對決將把世界級的足球帶給區內的球迷。

「香港足球盛會 2025」將於7月26日（利物浦 vs AC米蘭）及7月31日（阿仙奴 vs 熱刺）晚上7：30時，於啟德主場館上演精彩賽事。

利物浦／AC米蘭／阿仙奴／熱刺 香港足球盛會 2025 開售時序



渣打銀行信用卡優先購買利物浦 vs AC米蘭賽事：5月2日（星期五）12pm起

利物浦及 AC 米蘭官方球迷會會員專享（只限雙方球會的球迷區座位）：5月2日（星期五）10am起

TEG Sport 網頁預先登記：5月9日（星期五）12pm起

公開發售：5月12日（星期一）10am起

香港足球盛會 2025 Cityline 優先購票連結 👉 按此

票價：

A座： $2,499、B座： $1,999、C座： $1,699、D座： $1,299、E座： $799、F座： $399

另外，還有7月24日利物浦、7月29日熱刺、7月30日阿仙奴，於在啟德體育場進行公開訓練，票價由HK$99至HK$299不等。

👇利物浦 vs AC米蘭 座位表👇

👇阿仙奴 vs 熱刺 座位表👇

利物浦／AC米蘭／阿仙奴／熱刺 香港足球盛會 2025門券、座位表及價錢資訊

官方公布「利物浦／AC米蘭／阿仙奴／熱刺 」香港足球盛會 2025的座位表及門券價錢等資訊，門票：A座： $2,499、B座： $1,999、C座： $1,699、D座： $1,299、E座： $799、F座： $399

利物浦／AC米蘭／阿仙奴／熱刺 香港足球盛會 2025 演出日期

「利物浦／AC米蘭／阿仙奴／熱刺 香港足球盛會 2025」比賽日期為2025年7月26-31日

利物浦／AC米蘭／阿仙奴／熱刺 香港足球盛會 2025 公開發售資訊

早前公佈了「利物浦／AC米蘭／阿仙奴／熱刺 香港足球盛會 2025」 Trip.com優先發售，將是4月30日上午10時於Trip.com App上開售。

另外，還有7月24日利物浦、7月29日熱刺、7月30日阿仙奴，於在啟德體育場進行公開訓練，票價由HK$99至HK$299不等。

👇Cityline購票流程參考👇（以去年五月天優先售作示範）

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到「真正全場第1行的中央位置」。今次就分享一下記者成功搶飛的經驗及心得。

利物浦／AC米蘭／阿仙奴／熱刺 「香港足球盛會 2025」何時舉行？如何搶購？ 利物浦／AC米蘭／阿仙奴／熱刺 「香港足球盛會 2025」 詳情即睇購買連結及心得 利物浦／AC米蘭／阿仙奴／熱刺 「香港足球盛會 2025」 於哪個場地舉行？ 啟德體育園 舉行 利物浦／AC米蘭／阿仙奴／熱刺 「香港足球盛會 2025」 門券詳情？ 座位價格為A座： $2,499、B座： $1,999、C座： $1,699、D座： $1,299、E座： $799、F座： $399

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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利物浦／AC米蘭／阿仙奴／熱刺｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時10時讓用家選擇進入購買「利物浦／AC米蘭／阿仙奴／熱刺」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如10點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，而如果只餘下不足一半座位時，便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置（如$880位）以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。