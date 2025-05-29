iPhone 17 Pro Max實機模型曝光｜Apple 預計於秋季發表的新iPhone 17 系列中，iPhone 17 Pro Max 無疑是最高討論度的旗艦機型。近日，聲稱是iPhone 17 Pro Max的實機模型影片在X上曝光，與iPhone 17 Air走完全相反的路線，機身反而比以往厚重，取而代之的是電量進一步提升。



從影片中可以看到，iPhone 17 Pro Max 的機身比上代更具份量感。根據目前流出的規格，iPhone 17 Pro Max 的厚度達到 8.725mm，比起 iPhone 16 Pro Max 的 8.25mm 明顯更厚。與此同時，重量也相應提升，這可能會成為部分用家評價的分水嶺：一部分人認為更穩固、更高質感，另一部分則可能抱怨太重不便攜帶。

iPhone 17 Pro Max實機模型開箱：機身更厚重提升電量+橫向鏡頭組

因為新一代iPhone 已有超薄為賣點的iPhone 17 Air， Apple 索性讓 iPhone 17 Pro Max 追求更重、更厚、續航力更長。多年來，Pro Max 系列一直是 iPhone 中續航力最出色的代表，而 iPhone 17 Pro Max 更厚的機身空間，很可能就是為了容納更大容量的電池。這一策略與 Apple Watch Ultra 的設計邏輯如出一轍。

除了外型與尺寸的改變外，iPhone 17 Pro Max 在材質與設計細節上也有提升。據傳 Apple 將會延續其在 iPhone 16 Pro 上採用的鈦金屬邊框，並進一步提升其防刮能力。鏡頭模組方面，這次的鏡頭模組更大，覆蓋機背頂部空間，進一步提高進光量與拍攝細節，在低光源拍攝、望遠變焦與錄影穩定性上都有望提升。

iPhone 17 Pro Max 的整體線條也有所調整，機背轉角更圓滑，邊框與螢幕的過渡更自然，讓雖然體積變大，握感卻仍維持一定的舒適度。當然，對於手掌偏小的使用者而言，這樣的改變可能需要一段適應期。

+ 9

此外，預計 iPhone 17 Pro Max 將搭載 Apple 新一代 A19 Pro 晶片，使用台積電 3nm 第二代製程技術，不僅帶來更強大的處理效能，也讓能源效率更上層樓。配合預計升級至 12GB 的記憶體，無論是大型遊戲、多任務處理，或是生成式 AI 的即時運算，皆可流暢執行。

+ 14

在螢幕方面，iPhone 17 Pro Max 預計會延續 6.7 吋 ProMotion 螢幕，支援 LTPO 技術以達到 1Hz 到 120Hz 的動態更新率調整，配合 Always-On Display 功能，進一步節能的同時也提升日常便利性。Dynamic Island 功能將持續存在，並進一步與 Apple Intelligence 整合，為通知、通話、導航等提供更靈活的互動方式。