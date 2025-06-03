北韓手機驚現誇張監視功能　BBC爆料：每5分鐘自動截圖﹑過濾文字

北韓手機驚現誇張監視功能｜BBC近日爆料，指記者從去年成功取得一部走私出境的北韓手機時，測試後竟發現手機內被設置多個監視用家的功能。這部手機從外觀看起來與市面上的智能手機並無二致，螢幕、機身、操作界面一應俱全，但在系統藏著層層控制與監視機制。



BBC駐首爾記者 Jean Mackenzie 在實測這台手機時發現，其輸入法內建特定的敏感字詞過濾機制。例如當輸入「oppa」時，手機會自動將其更正為「同志」，並跳出一則系統警告，提醒用家「oppa」僅可用來稱呼年長兄弟。這種極端的語言審查功能，清楚顯示了北韓在文字﹑文化上的監控。

這部手機的另一項令人驚訝的設計，是每隔五分鐘會自動截圖，並將影像儲存於用家無法開啟的隱藏資料夾中。雖然用家能看到該資料夾存在，卻無法檢視或刪除任何內容。根據專家推測，這些截圖極可能會被安全部門後台調閱，以監視手機的實際使用情況、是否曾接觸或傳播非法內容。

正因以上的嚴格監管，據BBC報告指，每個月都有成千上萬的USB手指與micro-SD卡經由邊境走私進入北韓，當中載有南韓電影、電視劇、流行音樂，甚至新聞與紀錄片。當然，這些載有當地禁止的文化內容的產品被發現的話，後果亦不堪設想。

資料來源：ladbible