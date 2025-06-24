香港電腦通訊節2025大派消費券達300萬元｜香港年度科技盛事「香港電腦通訊節 2025」（下稱「電腦節」）將於2025年8月22日至25日假香港會議展覽中心盛大舉行 。本屆電腦節以「AI無界，商機無限」為主題 ，除聚焦創新科技外，更將重磅推出多項消費優惠。



總值300萬消費券回歸

電腦節的重頭戲之一，便是再度推出大受歡迎的「我賞，你賺，人人消費」現金消費券計劃 。總獎賞金額高達300萬元，旨在全力結合消費與商機 。所有購票入場的參觀人士均可獲贈一張幸運卡，面值由10元至500元不等 。這些消費券可在展會現場參與計劃的攤位無限制使用，讓市民盡情享受購物樂趣的同時，亦能有效支援參展商，進一步提升場內消費力 。參展商亦可藉此吸引更多顧客，推動銷售額大幅增長 。

「旅購閃賺」升級優惠

為提升國際旅客的參觀體驗，大會特別推出「旅購閃賺」購票優惠計劃，讓旅客不僅輕鬆入場，更能享受額外獎賞 。大會將於1C大堂設立專屬「遊客中心」，提供快捷便利的購票及登記服務，讓旅客免去排隊煩惱，輕鬆參與盛會 。更吸引的是，首2000名完成登記的旅客，將獲贈價值100港元的現金消費券 。此消費券可於展會內自由使用，讓旅客盡情享受購物與科技探索的雙重樂趣，同時助場內消費活力升級 ！

AI科技與多元活動

儘管以消費券為主調，本屆電腦節在科技內容上依然豐富多元 。展會主題定為「AI無界，商機無限」，將打造前所未有的「AI及數碼轉型專區」 。此專區將匯聚香港及全球領先的AI技術與商業應用，涵蓋最新AI工具及數碼解決方案 。同時，大會將舉辦「AI科技：全民體驗未來」論壇，邀請業界翹楚深度解析AI技術的最新發展，並探討其在商業應用及個人發展中的機遇 。此外，中國香港電競總會將舉辦「未來生活虛擬體驗區」 ，香港科技創新促進組（HKtag）則將展示「智慧校園 2025-AI成就明日領袖」計劃成果 ，以及香港資訊科技聯會的「科技奇點2025」系列活動 。由香港電器及電子設備回收協會舉辦的第五屆「5G及綠色科技生活館」也將同期登場 ，雲集多家機構展示5G、人工智能（AI）及綠色科技的創新應用 。

今年電腦節將於8月22日至25日舉行，票價為35港元 （1米以下小童、65歲以上長者及持合資格「殘疾人士登記證」人士免費入場） 。開放時間為8月22日（星期五）上午10時至晚上9時，以及8月23日至25日（星期六至一）上午10時至晚上7時 。更多展會詳情將於8月13日的記者招待會上公布 。

香港電腦通訊節 2025



日期：2025 年 8 月 22 日至 25 日（星期五至一）

地點：香港會議展覽中心一號展覽廳（港鐵會展站 B3 或灣仔站 A5 出口）

票價：$35 (1米以下小童及 65 歲以上長者，或持合資格「傷殘人士登記證」人士免費入場)