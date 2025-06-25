EDAN LUI呂爵安 香港演唱會2025｜門票搶票攻略｜座位表+直購連結

EDAN LUI呂爵安「EDAN LUI “e to E” LIVE 2025」 香港演唱會2025｜6月27日 KLOOK購票攻略 附座位表+連結｜等了很久，EDAN LUI呂爵安終於再度迎來他的個個人演唱會，將於8月16-17日於亞博舉行2場「EDAN LUI “e to E” LIVE 2025」，即將在6月27日於KLOOK MIRO會員優先發售，然後7月3日正式公售！想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



「EDAN LUI “e to E” LIVE 2025」 工作的磨鍊、大眾的目光、自我的覺察，這一切都於這七年間，將「e」先生淬鍊成「E」先生。這個八月，這位柔軟但強大的 ED 偶像將為你展現更多不同面貌！官方正式公布MIRO優先發售時間為2025年6月27日下午3時起，於KLOOK平台發售，各位fans記得把握這最後機會。

EDAN LUI “e to E” LIVE 2025｜6.27 KLOOK MIRO優先發售

開賣時間：2025年6月27日下午3時

開賣連結：待更新

EDAN LUI “e to E” LIVE 2025｜7.3 KLOOK公開發售

開賣時間：2025年7月3日中午12時

開賣連結：待更新

EDAN LUI “e to E” LIVE 2025 購票資訊連結 （待更新）

👇EDAN LUI “e to E” LIVE 2025 香港演唱會2025 座位表（以去年EDAN演唱會作參考）👇

EDAN LUI “e to E” LIVE 2025 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「EDAN LUI “e to E” LIVE 2025」座位表及門券價錢等資訊，$1,180 / $980 / $680。

EDAN LUI “e to E” LIVE 2025 演出日期

EDAN LUI “e to E” LIVE 2025 演出日期為8月16-17日，連開2場

EDAN LUI “e to E” LIVE 2025 優先發售資訊

早前公佈了EDAN LUI “e to E” LIVE 2025 MIRO優先發售時間，將是6月27日下午3時起於KLOOK開售。7月3日中午12時正式公售。

《COLLAR “GAME ON” LIVE 2025》購票資訊連結

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到「真正全場第1行的中央位置」。

EDAN LUI呂爵安 香港演唱會2025 何時舉行？如何搶購？ EDAN LUI呂爵安 香港演唱會2025 即睇購買連結及心得 EDAN LUI呂爵安 香港演唱會2025 於哪個場地舉行？ 亞洲國際博覽館 Arena 舉行 EDAN LUI呂爵安 香港演唱會2025 門券詳情？ 座位價格為$1,180 / $980 / $680

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

+ 15

+ 4

+ 8

EDAN LUI呂爵安 香港演唱會2025｜5個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時10時讓用家選擇進入購買「EDAN LUI呂爵安 香港演唱會2025」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如10點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，而如果只餘下不足一半座位時，便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置（如$880位）以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。